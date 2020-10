Anya Taylor-Joy protagonizará filme de Mad Max con Chris Hemsworth

La actriz latina Anya Taylor-Joy tomará el relevo de Charlize Theron en el carismático personaje de "Furiosa" para la precuela sobre Mad Max: Fury Road (2015) que está preparando el cineasta George Miller.

Medios estadounidenses señalaron este martes que Furiosa es el título de esta cinta de acción con la que Miller volverá al excitante mundo postapocalíptico de Mad Max y en la que también aparecerán los actores Chris Hemsworth ("Thor" en las películas de Marvel) y Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen y The Trial of the Chicago 7).

Miller no solo dirigirá esta nueva película sino que también pondrá su firma al guion.

El realizador australiano dirigió las tres primeras entregas de la saga Mad Max con Mel Gibson como protagonista: Mad Max (1979), Mad Max 2 (1981) y Mad Max Beyond Thunderdome (1985).

Pero el gran golpe en la mesa lo dio treinta años después con Mad Max: Fury Road, una alucinante y espectacular cinta que enamoró a la crítica y al público, y que ganó seis Oscar (a partir de diez nominaciones).

Con Charlize Theron y Tom Hardy como protagonistas, Mad Max: Fury Road contaba la frenética y desesperada huida por el desierto de Furiosa y un grupo de mujeres que se rebelaban contra su terrible amo.

El éxito de Miller y Mad Max: Fury Road, que tocaba temas como el feminismo dentro de una acción que no dejaba ni un segundo para respirar, levantó todo tipo de rumores nunca confirmados sobre secuelas y que por fin se han concretado ahora en forma de una precuela sobre Furiosa.

Este papel de una joven "Furiosa" supone un nuevo impulso para la carrera de Anya Taylor-Joy, una de las revelaciones del cine estadounidense en los últimos años gracias a sus papeles en la película de terror The Witch (2015) o en la cinta de M. Night Syamalan Split (2016).

Con sangre española e inglesa por su madre y escocesa y argentina por su padre, la actriz se ha dejado ver recientemente en Glass (2019), que era una secuela de Split pero también de Unbreakable (2000); en la serie Peaky Blinders; y en la muy atrasada y casi "maldita" película sobre X-Men The New Mutants (2020).

Antes de sumergirse en las aventuras de Mad Max, Taylor-Joy estrenará el 23 de octubre The Queen's Gambit, una serie de Netflix sobre una brillante ajedrecista.