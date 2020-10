Sandra Echeverría revela que se contagió de COVID-19

Sandra Echeverría se suma a la lista de famosos que se contagian de coronavirus, la actriz informó de su estado de salud a través de su cuenta de Instagram, donde confesó no saber dónde se dio el contagio, ya que ha llevado a cabo todas las medidas de seguridad contra el Covid-19.

Echeverría, detalló que entre los síntomas ha tenido calentura, dolor de espalda, un poco de ronquera y tos, además de algo de asfixia sin que sus niveles de oxigenación estén alterados.

También ha sentido debilidad y un poco de taquicardia, sin embargo, se siente afortunada de no sentir nada grave por el momento.

"Bueno pues no soy mucho de estar compartiendo éstas cosas perooooo por el compromiso que tengo con la gente y con el programa de @tucaramesuenaus les cuento que ayer salí positiva en Covid. Nos parece a todos increíble porque tanto el programa como nosotros hemos tenido TODAS las medidas de precaución. Pero bueno la realidad es que no sabemos cómo funciona éste bicho ni como lo agarramos. Me sigo preparando para poder hacer mi transformación de @lauraleontv el Domingo para todos ustedes de forma virtual. Aquí estoy escuchando la canción. Espero tener voz para el Domingo! Mientras tanto me cuidaré mucho y trataré de dar lo mejor de mi para no fallarles. De síntomas: pues ayer tuve algo de calentura, dolor de espalda, algo de ronquera y tos muy leve. Y si se siente algo de asfixia peroooo mis niveles de oxigenación están súper bien. Debilidad y un poco de taquicardia. Dentro de todo me siento afortunada de no sentir nada grave por ahora".

Famosas como Consuelo Duval y Odalys Ramírez, que ya han padecido el coronavirus, le enviaron mensajes de ánimo.

"Mi muñeca hermosa!! Va a pasar!! No tengas miedo pídele al bicho que no te haga daño y habla con tu cuerpo para que te proteja y sea fuerte!! El bicho está en el aire no te sientas responsable TE AMO y te abrazo fuerte!!", escribió Duval.

"Hermosa! Te deseo muy pronta recuperación. Todo mi cariño y buenas vibras para ti", se lee en el mensaje de Odalys.