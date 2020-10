¿Cómo y quiénes podrán ingresar a los estadios de Liga MX?

Ante la autorización de la Liga MX para que los aficionados regresen a los estadios de futbol luego de que durante casi cuatro meses no fuera permitido su acceso debido a la pandemia de coronavirus, en conjunto con las autoridades de salud federal se impusieron protocolos sanitarios para minimizar el riesgo de contraer o transmitir el virus dentro de estos recintos.

Entre las medidas que más destacan en la nueva normalidad es la venta de boletos, ya que las ventanillas estarán cerradas y sólo podrá hacerse de manera electrónica. Mientras los menores de 12 años no podrán ingresar y el número de pases será limitado por familia, así como queda estrictamente prohibido fumar dentro del estadio.

Aquí te compartimos el Protocolo de Sanidad para el Retorno de los Aficionados:

Estadio seccionado

-El aforo dependerá del color semáforo y las condiciones existentes de la pandemia de en casa estado.

-Deberá cumplirse una distancia mínima de 1.5 metros de separación entre los aficionados y los lugares que no pueden ser ocupados deberán estar marcados.

-Se mantendrán las zonas exclusivas para personas con capacidades diferentes, y sólo podrá venderse en 50 por ciento de los lugares en esta área para cumplir con el distanciamiento social que se requiere.

-No podrá haber aficionados viendo el partido de pie, ni en las escaleras, ni en pasillos.

-Habrá un máximo de 2 personas sentadas juntas en la tribuna

-La capacidad permitida en la zona de palcos y áreas VIP no excederá del 50% con la finalidad de respetar las medidas de distanciamiento social exigidas en los protocolos de sanidad.

-Las zonas destinadas en cada estadio para los grupos de animación permanecerán cerradas, con la finalidad de que los asistentes al partido puedan cumplir con los requisitos de separación, sana distancia, y así evitar que vean el juego de pie, en escaleras o invadiendo pasillos de manera masiva.

- En los estacionamientos, se deberá respetar sana distancia entre vehículos, dejando un lugar vacío entre cada unidad.

Venta de boletos

-La venta de boletos únicamente se podrá realizar vía electrónica, es decir que las taquillas de los estadios permanecerán cerradas

-Cada estadio determinará los procedimientos y políticas respecto a los aficionados que hayan adquirido abonos permanentes o por temporada y los poseedores de palcos, respetando sus derechos y en coordinación con las autoridades correspondientes.

-Se limitará la venta de boletos a 4 por familia, para que en la tribuna tengan proximidad con distancia sanitaria adecuada.

-No se permitirá el ingreso de menores de 12 años, para seguridad de todos ellos y evitando exponerlos a posibles contagios de COVID – 19.

-No habrá venta para grupos de animación en bloque, para evitar concentración de personas, traslados masivos e implementación de operativos de seguridad especiales, evitando riesgos mayores de transmisión del virus que provoca la enfermedad COVID – 19. Las personas que forman parte de estos grupos son bienvenidas a los estadios, por supuesto, pero deberán de respetar y ajustar su asistencia a las mismas disposiciones que aplican para los aficionados en general.

-Los Clubes deberán generar una política de devolución del costo del boleto, en caso de que algún aficionado no se le permita ingresar y sea canalizado al área médica especial, por presentar síntomas de COVID – 19, o bien sea desalojado del inmueble por no atender las medidas de sanidad y seguridad y/o no cumplir con el código de conducta del aficionado.

Cabe señalar que, para ingresar al estadio deberán portar obligatoriamente cubrebocas y usarlo de manera correcta durante todo el tiempo que permanezcan en el mismo.