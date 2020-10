Mariana Seoane podría volver a Televisa tras cinco años de ausencia

Ninguno de los investigadores imaginó, es más, ni siquiera se acercó a la identidad de la artista que se escondía detrás de Ratón en la segunda temporada de ¿Quién es la máscara?, que comenzó este domingo.

Cuando la máscara fue removida, Mariana Seoane volteó hacia Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y Juanpa Zurita.

Esta fue la segunda aparición de la cantante y actriz en la Fábrica de sueños después de cinco años de ausencia.

Días antes había sido una de las invitadas a Me caigo de risa, y ella asegura que la ausencia no se debió a vetos sino a oportunidades laborales en Telemundo, donde, por cierto, está trabajando en una nueva producción que espera pueda estrenarse a principios de 2021.

"La situación es completamente diferente, creo que el tema de los vetos no existe más, se dijo en algún momento, porque fue hace exactamente cinco años, que no salí de Televisa sino que yo he trabajado con ellos durante toda la vida, pero no tenía una exclusividad como tal; Telemundo me contrató e hice cuatro proyectos simultáneos y este que estoy preparando es el quinto; mientras estuve allá en esos años, todavía se manejaba el rollo de que, si estás en una empresa no podías estar en otra y así. Pero mira, ya cambió, eso ya acabó".

La cantante de Me equivoqué aseguró que posiblemente cuando acabe su proyecto con Telemundo volverá a México.

"Telemundo me ha apoyado mucho pero ya las puertas están abiertas con Televisa, así que quizá el próximo año haremos algo juntos", indicó.

Mariana prepara un par de sencillos que saldrán a la luz antes de que termine el año.

"Tuve que aplazar al próximo año mi concierto a 17 años de mi carrera como cantante, con grandes invitados que estamos intentando retomar en mayo de 2021. Acabo de sacar un tema con Emir Pabón el viernes pasado, en su disco tributo a Rigo Tovar con 18 invitados. Vienen otras dos colaboraciones importantes".