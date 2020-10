Subsecretario de Educación da positivo a COVID-19

El subsecretario de Educación en la Región Laguna de Durango, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, informó a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19, por lo que estará ausente de sus oficinas de manera presencial.

Vía telefónica, aseguró que por el momento se encuentra estable, atendiendo todas las recomendaciones médicas y respondiendo a la distancia algunas dudas o pendientes que surjan en la dependencia a su cargo por parte de algunos de los servidores públicos.

El funcionario agradeció el apoyo que ha recibido por parte del gobernador, José Rosas Aispuro Torres, a través de diversas áreas de su gobierno que están dando un seguimiento puntual a los casos que dan positivo al coronavirus. Mencionó que sobrellevar la enfermedad no es tarea fácil debido a los síntomas pero que de momento no ha requerido hospitalización.

"He tenido días buenos y días malos, decir que yo tomé todas las medidas sanitarias que ya sabemos para prevenir la enfermedad pero no hemos dejado de trabajar, ya nos tocó y ni modo, esperamos en Dios salir de esta", dijo el subsecretario, quien exhortó a la población a no bajar la guardia con las medidas de prevención como la sana distancia, el uso de gel antibacterial y cubrebocas. También llamó a evitar las reuniones sociales o salir de casa si no hay necesidad pues en su caso no tiene idea de cómo o en qué lugar se contagió.

"Con toda responsabilidad y de manera oportuna informo a la comunidad educativa y a la población en general que después de realizarme la prueba de detección del SARS-CoV-2, resulté positivo, por lo que es necesario tomar las medidas pertinentes, sin embargo seguiremos trabajando a través de la estructura por el tiempo que sea necesario permanecer aislado cumpliendo la cuarentena y en constante comunicación por los diferentes medios", escribió el subsecretario de Educación.

También informó sobre la reunión que hubo con los integrantes del Comité Estatal de Seguridad en Salud, puesto que en los últimos ocho días se aceleraron los contagios.