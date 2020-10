Responden ciudadanas a programa de mastografías

En este mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, se superaron las expectativas de la asociación civil Mujeres Salvando Mujeres referente a las personas del sexo femenino que han acudido a solicitar mastografías y ultrasonidos mamarios. Este programa social es gratuito y estaba dirigido en un inicio para 500 mujeres pero hasta ahora se han recibido 900 solicitudes por lo que la agrupación continúa buscando recursos para ampliar la cobertura a la ciudadanía que lo requiere pues establecer un diagnóstico temprano es la clave para vencer el cáncer de mama.

La presidenta del consejo directivo de Mujeres Salvando Mujeres, Yolanda Jaramillo Rodríguez, consideró que hay más participación porque es un servicio que no tiene costo además de que hay más rapidez en las citas para practicarse el estudio. "Generalmente en las instituciones de salud públicas a las personas les dan una cita que a veces no pueden cumplir y no pueden cumplir porque no siempre es fácil salirse de sus horarios de trabajo, no siempre les es fácil acudir en el tiempo y en el horario que les han dicho y bueno, aquí tenemos un poquito más de flexibilidad en ese sentido", expresó.

Aseguró que todas las mujeres van a tener la oportunidad de someterse a la mastografía y/o ultrasonido mamario que se realizan en una unidad que fue donada por el Club Rotario de Torreón.

La mastografía es el método más eficaz para detectar oportunamente el cáncer de mama, una de las principales causas de muerte en mujeres, y que permite que las pacientes puedan recibir el tratamiento adecuado. El estudio consiste en obtener una imagen de los tejidos y glándulas de las mamas y de preferencia se realiza a mujeres de entre 40 y 69 años de edad.

Convocatoria

