Busca Sapal acuerdo para frenar adeudo con la CFE

El Sistema Municipal de Agua Potable (Sapal) se encuentra en pláticas con las oficinas centrales en México de la planta tratadora a fin de llegar un acuerdo para que suministren a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el agua adecuada a la planta Guadalupe Victoria para que consuman los metros cúbicos planeados y el adeudo no crezca.

Julio César Casas Campos, titular del Sapal, dijo que la Comisión deberá recibir el agua porque existe un contrato, "tienen que recibir porque hay un contrato en donde está estipulado que deben ser los metros cúbicos del acuerdo".

El funcionario comentó que el tema de la tarifa se mantiene, ya que es un tema que se tiene que atender tanto en la CFE como en la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su momento el alcalde, Homero Martínez, explicó que de acuerdo a datos estadísticos del 2016, ubicaron a Lerdo en una zona dos, por lo que la CFE quiere pagar a poco más de 7 pesos cuando se venía pagando hasta 18 pesos el litro de aguas grises al estar ubicados en zona 1, considerado entonces como uno de los grandes problemas que aún se tienen.

El Municipio entrega a la planta Frankee de la CFE en Gómez Palacio 30 litros por segundo de aguas grises para la generación de energía, la cual en su momento declaró el alcalde, se paga a 18 pesos el litro, porque según datos estadísticos de la Comisión Nacional del Agua, Gómez Palacio se localiza en zona 1. Una parte se envía a los ejidatarios para el riego de sus parcelas, como parte del contrato, pues fueron quienes donaron hace más de 10 años los terrenos para la construcción de la planta tratadora.

Al ser cuestionado sobre el adeudo que se tiene con la planta, el director solo se limitó a decir "luego lo vemos". Al preguntarle cuánto se le paga mensualmente, el funcionario dijo que "ahorita no se le está pagando nada porque realmente no se está sacando, no se está cubriendo".

Además, indicó que desde hace tiempo que no se le paga y que ya están llegando a un acuerdo con CFE.