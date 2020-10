Abrirá solo la mitad de floristas en Madero por pandemia

Integrantes del Sindicato de Floristas, en el municipio de Francisco I. Madero, determinaron que solo se colocará la mitad de los puestos en el Mercado de las Flores, por la contingencia sanitaria.

Gonzalo López dirigente del sindicato manifestó que en su caso como los compañeros que decidieron no instalarse para no arriesgar la inversión, puesto que no hay seguridad de que vendan sus productos, pues se les notificó que se permitirá el acceso a los panteones solo hasta las dos de la tarde.

Agregó que además este año se registra un incremento en la flor, puesto que los productores sembraron un menor superficie, debido a que el año pasado por las condiciones climatológicas se dañaron los cultivos y este año por la pandemia el panorama es desalentador.

El entrevistado mencionó que son 24 agremiados al sindicato, pero cuatro de ellos tienen sus negocios establecidos todo el año y solo serán algunos 10 los que decidieron instalar sus puestos para "cumplir la gente".

Reiteró que las personas que como él decidieron no instalarse son personas adultas por lo que repitió que por seguridad sanitaria y para no arriesgar su capital, pese a que este año se extendió a cuatro o cinco días las visitas a los panteones, por lo que se les dijo que podían iniciar la venta el 29 de octubre, pero reiteró que por la contingencia sanitaria el panorama es muy incierto.

"Yo ya tengo 40 años instalándome en ese mercado y la verdad yo ya soy grande y prefiero no trabajar este año por que si me enfermo, me sale más caro, por que hay mucha gente que no cree en esta enfermedad, pero quienes ya hemos tenidos familiares que les ha dado, sabemos que es muy difícil y muy caro recuperarse si bien te va".

El dirigente del Sindicato de Floristas dijo que se tienen el apoyo de las autoridades municipales y estatales, pues se ofrecieron a instalar los filtros de control sanitario y demás detalles para su instalación la cual será solo por las calles aledañas a la Plaza Principal, pues según se ha comentado no se permitirá que los alrededores de los panteones se coloquen los vendedores que generalmente acuden para ofrecer otros productos.