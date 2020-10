Demandas son legítimas y válidas: Marko Cortés

"Apoyo total" tendrá la Alianza Federalista de parte del Partido Acción Nacional, así lo afirmó durante el martes el líder nacional del mismo partido, Marko Cortés, durante un evento de apoyo a candidatos locales en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Cortés hizo énfasis en que las demandas de los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista son "legítimas y válidas" para la sociedad nacional, especialmente en el tema de la distribución de recursos equitativa, así como la toma de decisiones que dejan ver la falta de un "auténtico federalismo".

"La Alianza Federalista no tiene que ver con partidos, ni colores, tiene que ver con una causa justa, primero es que no desaparezcan los fideicomisos que tienen objetos claros y reglas de operación, que si hay algo de mal manejo o de corrupción se corrija, pero que no desaparezcan los fideicomisos, ese es el primer objeto de lo que se acordó el día de ayer (lunes) en la Alianza Federalista, lo segundo es una repartición equitativa del recurso público, no discrecional como ha ocurrido hasta el momento".

Cortés dijo que además respaldan la búsqueda de medios legales para resistir a la desaparición de los fideicomisos, principalmente con los amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la organización entre los actores que se verán afectados ante la falta de recursos.

El líder de Acción Nacional dijo que en ese mismo tema se mantendrán al pendiente de las resoluciones de la Alianza Federalista, pues no solamente es integrada por mandatarios del PAN, sino del PRD, PRI y hasta independientes, lo que brinda "claridad" sobre las demandas que se realizan, señaló que "están defendiendo" y haciendo frente a lo que se puede considerar como una falta de igualdad y "autoritarismo" de parte del grupo en el poder.

Respaldo

