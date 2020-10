Exhorta a mujeres a adquirir aguja para detección de cáncer

La décima primera regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Sandra Vázquez Hidalgo, exhortó a mujeres de escasos recursos que requieran adquirir una aguja fina para la detección de cáncer de mama a que acudan a su cubículo en la presidencia municipal para dotarlas de este instrumento que tiene un costo en el mercado de entre 1,100 y 1,500 pesos.

Para obtener el beneficio deben llevar la orden expedida por la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama ubicada sobre el bulevar Francisco Villa, esquina con Rinconada de las Violetas en el fraccionamiento Hamburgo de Gómez Palacio o también por el Hospital General de la Secretaría de Salud.

Los pacientes de los cuales se tiene sospecha que pueden tener cáncer de mama requieren de una biopsia. El médico puede recomendarla por aspiración con aguja fina (FNA, siglas en inglés). Durante este procedimiento se extrae una pequeña cantidad de tejido mamario o líquido del área que causa sospecha para examinarlo y así saber si contiene células cancerosas.

La regidora mencionó que para la adquisición de las agujas cuenta con patrocinadores en la mayoría de los casos y en otros ella está dispuesta a poner de su bolsa.

"Es un compromiso personal, mi madre pasó por esa clínica y gracias a Dios no tuvo una complicación, era una bolita de grasa", declaró la edil. Mencionó que regularmente en la Uneme hacen un estudio socioeconómico a las pacientes y de ser el caso las mandan con la regidora con la papelería.

"Incluso si ellas quieren venir por su propia cuenta, pueden hacerlo también con la orden que les dan en el Hospital General", dijo Vázquez.

Las principales ventajas de la biopsia por aspiración con aguja fina (FNA) consisten en que se hace con bastante rapidez y no es necesario hacer un corte en la piel, por lo que no se requiere de puntos de sutura y por lo general, no deja cicatriz. Además, en algunos casos es posible hacer el diagnóstico el mismo día.