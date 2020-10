Aprovecha la cáscara de manzana

Es muy común que, al comer una fruta, le quitemos la cáscara. Sin embargo, esta acción hace que despojemos el fruto de valores nutricionales encontrados en su piel.

Tal es el caso de la fibra, un componente que ayuda a mejorar el movimiento intestinal, a nivelar la glucosa y sentir saciedad por más tiempo.

La manzana es una fruta muy nutritiva que aporta 20% del valor diario de fibra recomendado por los expertos.

De acuerdo al Washington Apple Commission, es rica en vitamina C, potasio, antioxidantes y es baja en calorías (una pieza aporta 130 calorías). Es un fruto muy completo que, para aprovechar todos sus beneficios, se recomienda comerla entera con todo y cáscara. Sin embargo, a pesar de todas sus cualidades, la manzana es una de esas frutas que solemos pelar. Si de plano no puedes comer tu manzana con piel, te recomendamos no desechar la piel y aprovecharla de otras maneras en tu cocina.

*De botana. Mezcla la cáscara de 5 manzanas con 1 cucharada de aceite de oliva y 1 pizca de sal. Extiende en una charola y hornea por 10 minutos a 180°.

* Infusión. Pon a hervir 4 tazas de agua, una rajita de canela, la cáscara de 4 manzanas y miel. Deja reposar por 30 minutos, cuela y disfruta.

* Ensalada. Además de aportar fibra y antioxidantes, le dará un toque crunchy y acidito a tu ensalada.