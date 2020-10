'Hace muchas administraciones no tenemos agua', dicen vecinas

Desde hace más de tres años, doña María tiene la regadera de adorno. Debido a la falta de presión y de agua en su colonia, es necesario llenar botes de agua para cubrir sus necesidades más básicas como lavarse las manos, usar el sanitario y bañarse.

Instalar un hidro o un tinaco no está entre sus planes, ni entre los de gran parte de sus vecinos. Algunos que sí cuentan con ellos deben dosificar el líquido ante la incertidumbre de si contarán con agua al siguiente día.

Este es el panorama de los habitantes de la colonia Nogales, quienes aseguraron que los políticos solo los voltean a ver cuando necesitan de su voto en tiempos electorales.

"Hace muchas administraciones no tenemos agua, yo anteriormente no podía ir a perder mi tiempo, les hablaba por teléfono a los de Sapal y me decían que era la única persona que se quejaba", contó María.

Carmen, otra de las vecinas del sector, relató que si bien tiene hidro en casa, a veces la presión es insuficiente que no logra llenarse, por lo que debe dosificar el líquido en las actividades más necesarias.

Recordó que hace más de una semana, además de la baja presión, sufrieron por la presencia de arena, problema que se reportó ante el sistema operador donde le mencionaron que no era el área correspondiente sino en Atención Ciudadana. En esta dependencia la respuesta fue la misma. El tiempo fue lo que solucionó la presencia de arena en el líquido.

Doña María dijo que a fin de conocer la situación de sus vecinos le preguntó a varios y la problemática fue similar.

Al realizar un recorrido por el sector, se pudo observar mangueras conectadas a la llave de paso hacia el interior, para abastecer los hogares.

Doña María comentó que el uso que le da al agua es variado. Reutiliza el agua de su lavadora para trapear su casa, barrer su banqueta y finalmente regar sus árboles.

Debido al servicio que presta, le da una calificación de cero al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal) mientras que doña Carmen de apenas un siete.