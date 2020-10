No hemos ganado nada, dice Gael Sandoval

- Tras disfrutar de un día de descanso, los Guerreros del Santos Laguna regresaron ayer a los trabajos en Territorio Santos Modelo, comenzando la preparación rumbo al partido del próximo domingo ante los Tuzos del Pachuca.

Luego de su victoria ante Xolos del pasado domingo, los jugadores Albiverdes tuvieron oportunidad de disfrutar un día libre y ayer retomaron las prácticas en horario matutino, dedicando la sesión a trabajar en la recuperación física e incluso se dieron el tiempo de jugar voleibol, todo bajo un estupendo ambiente al acumular tres victorias consecutivas. El conjunto dirigido por Guillermo Almada tendrá hoy un nuevo entrenamiento por la mañana, con la mirada puesta en sumar otro triunfo que los mantenga de lleno en la pelea por un boleto a la liguilla.

El volante Gael Sandoval vive un buen momento con los Guerreros y lo atribuye a la continuidad, además del deseo que tiene todo el equipo para sumar puntos, más allá de poner atención en los números o las estadísticas, pero sin descuidar el objetivo principal, que es clasificarse a la fase final: "en estos momentos el equipo se ve consciente, se ve atento al cierre del torneo, a los partidos importantes que tenemos que aprovechar porque es en casa. El equipo está bien, está consciente, está concentrado y también, disfrutando estos partidos en los que nos ha ido bien".

Con todo y el gran salto que han dado los Guerreros en la tabla general, Sandoval afirma que no está al pendiente de las estadísticas y prioriza el buen ambiente que existe en el equipo: "anímicamente estamos bien; obviamente, ganando los partidos cada fin de semana, el equipo está contento. El técnico quiere seguir mejorando porque no hemos ganado nada, ni siquiera el equipo piensa que llevamos una racha buena, simplemente viene el próximo partido el domingo y es importantísimo ganar. De manera personal ni siquiera vi la tabla, no sé ni cómo está, he escuchado que vamos en buena posición para pasar a liguilla pero te soy sincero, es más importante el hecho de estar enfocados en lo que será el próximo partido, termina ese partido y el próximo domingo tenemos que estar enfocados en el siguiente partido".

"Todos los triunfos son valiosos, estos cuatro partidos que quedan, que son tres en casa, son importantísimos. Nos lo ha dicho el técnico, nos estamos jugando finales. Todos los jugadores estamos conscientes de eso y que cada punto es muy muy importante, sobre todo sumar los tres puntos el domingo que sería subir puestos de cara a la liguilla, y sobre todo el trabajo para seguir con esa racha para llegar a una buena liguilla y cerrar bien", añadió el jalisciense.

Al regresar al equipo donde se formó como futbolista, Gael tuvo que esforzarse para conseguir un puesto en el once titular, trabajando no solamente en lo físico y futbolístico, sino también en su mentalidad: "en ese aspecto ha sido un proceso largo, lo he vivido a mi tiempo, todo lo que me ha sucedido lo he aprendido y he sacado lo bueno de todas las situaciones. Me siento feliz, me encuentro consciente del paso en el que va el equipo y en el que voy yo. Es un trabajo personal y lo pongo a disposición del equipo. Estoy feliz y tengo esa consciencia para enfrentar los partidos y aprovechar bien las oportunidades. Es un trabajo mental, es un trabajo que vengo haciendo consciente, lo voy a disfrutar, sobre todo esa seguridad que vengo teniendo para seguir creciendo", sentenció.

Para ese crecimiento, distingue Sandoval un factor clave: "yo creo que ese avance que he tenido en cuanto a la continuidad, no te podría decir que tengo que tener más partidos para poder llegar a un buen nivel. Obviamente eso se va dando con el tiempo, con los partidos, con la experiencia. No hay un número exacto para llegar al mejor nivel. Obviamente trabajando todos los días, seguir entrenando y hay que demostrar lo que esa continuidad me da. No es un tema de a cuántos partidos voy a estar a un muy buen nivel. Puedo tener excelentes partidos y en el siguiente tal vez no me irá tan bien, porque así es el futbol".