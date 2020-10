Que se hayan relajado medidas contra COVID

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, negó que las alzas en contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en la ciudad se deban a un relajamiento en las medidas de prevención del virus de parte de las autoridades.

El mandatario declaró que de parte de los Gobiernos municipal y estatal se toman todas las precauciones para seguir atendiendo los nuevos contagios en el marco de la reactivación económica, pero ello no quiere decir que se esté haciendo un trabajo descuidado en el tema de salud.

'La pandemia sigue'

Cuestionado directamente sobre el alza en hospitalizaciones por COVID-19 que reporta el Hospital General de Torreón, Zermeño afirmó que "sí, pero no porque se haya relajado (la vigilancia), la pandemia ahí está, tú has tenido, todos tenemos conocidos, familiares, que de repente sufren algún contagio; nadie lo queremos, así estamos, estamos en pandemia", expresó.

Informó que se han tenido avances concretos en la reactivación económica de casi todos los giros, por lo que la intención es seguir adelante en ese aspecto, salvo que las autoridades sanitarias determinen una situación especial, tal como ha ocurrido en Durango con las recientes restricciones de venta de alcohol y de otras actividades al aire libre.

"Se han reactivado prácticamente todas las actividades, siguen cerrados los antros, siguen con restricciones los eventos masivos, las misas, no se han autorizado eventos públicos, artistas que han venido cancelando sus presentaciones, no hay futbol todavía, la misma feria... No podemos tampoco pretender regresar a una circunstancia en la que cerramos todo. ¿Quieren que les cerremos el periódico, cerramos oficinas, que cerremos? No, la gente quiere trabajar", concluyó el alcalde.

NIEGA JZI

Pandemia

De acuerdo al reporte diario del Gobierno de Coahuila sobre la incidencia de COVID-19, ayer se presentaron 32 nuevos casos positivos en Torreón, además de 5 defunciones.

Fotos: La i

Tel.- 7166012