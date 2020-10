Shawn Mendes revela fecha del estreno de su documental en Netflix

Shawn Mendes se une a la lista de cantantes cuyas vidas y carreras quedaron retratadas en un documental, luego de que el cantante anunciara su nueva colaboración con Netflix para el lanzamiento de In Wonder, título que hace alusión a su más reciente canción Wonder.

A través de redes sociales, el cantante y el servicio de streaming anunciaron la próxima llegada de la producción que mostrará un lado más personal del joven artista de 22 años. "He estado trabajando en este documental por mucho tiempo y estoy emocionado de finalmente compartirlo con todos ustedes", escribió Mendes para acompañar un póster a blanco y negro donde aparece su rostro junto a la fecha de estreno de In Wonder que será el próximo 23 de noviembre. Ver esta publicación en Instagram Been working on this documentary for so long & am so excited to finally share it with you all #InWonder Nov 23rd on @netflixfilm Una publicación compartida por Shawn Mendes (@shawnmendes) el 13 de Oct de 2020 a las 9:00 PDT Este proyecto tendrá una duración de 1 hora con 23 minutos, hasta el momento no se sabe qué se podrá ver en la producción, pero se espera que muestre imágenes de la última gira de Shawn Mendes que lo llevó a recorrer países de Europa, Asia, América Latina, así como ciudades de Estados Unidos, Canadá y Australia. De acuerdo con Variety, In Wonder fue dirigido por Grant Singer mientras que Andrew Geryler, Ben Winston y Shawn Mendes son los productores ejecutivos. Asimismo, se espera que el cantante canadiense lance su próximo álbum Wonder el 4 de diciembre.