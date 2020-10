¿Cómo es vivir en una casa rodante?

Las casas rodantes se han convertido en una nueva tendencia en Estados Unidos, ya que aunque tuvieron lugar mucho tiempo atrás, actualmente la compra de estas se ha visto al alza, incluso muchos americanos prefieren una casa rodante que un hogar tradicional.

Frente a las mansiones y el lujo desorbitado, cada vez son más las personas que optan por simplificar sus vidas. Sin embargo es importante poner atención en que esto tiene tanto aspectos positivos como otros que no lo son tanto. Aquí te contamos cómo es vivir en una casa ronda y cuales son las ventajas y desventajas.

Ventajas

Ahorro

Este es uno de los factores más importantes. Este tipo de casas requieren una inversión inicial al igual que todas. Sin embargo, son mucho más baratas que las tradicionales, tanto si es una propiedad como de alquiler.

Debes considerar que dependiendo del país se debe pagar una licencia y serie de impuestos, pero siguen siendo mucho menores.

Respeto al medio ambiente

Estas casas utilizan mucha menos energía para mantenerse y al mismo tiempo son más eficientes y amigables con el medio ambiente.

Simplifica tu vida

Debido a su tamaño no te permite acumular cosas ni conservar o comprar cosas que no necesitas. Cada centímetro cuenta, y será importante que evalúes lo que deseas conservar realmente, ya que vivirás más cómodo si tienes menos pertenencias.

Cambia cuando quieras

La ventaja de que tu casa tenga ruedas es que, si te cansas, puedes irte a otro sin pensarlo dos veces.

Fáciles de calentar y enfriar

Estas casas gastan muy poca energía en calentarse y enfriarse, por lo que tendrás dos ventajas muy importantes; la primera es que notarás una gran diferencia en tu bolsillo; y por otro, será agradecido por el planeta.

Pocos gastos en decoración

Si le das importancia a la decoración, esta es una gran ventaja ya que puedes tomar la decisión de dedicarle una parte importante de tu presupuesto para dejarla exactamente como lo deseas, o no invertir tanto y aún así conseguir una gran decoración.

Al ser un espacio pequeño, te conviene elegir piezas decorativas armónicas y pequeñas para no recargar el ambiente.

Estará limpia en poco tiempo

Posiblemente, este aspecto que no requiere de explicaciones, es uno de los que más sobresalen.

Siempre puedes aprovechar el espacio exterior

No todas las casas tradicionales pueden tener jardín o terraza, sin embargo, una casa rodante puede tener la posibilidad de utilizar tu entorno como jardín y disfrutar del aire.

Desventajas

Respetar la normativa

Cada país y cada zona tiene normas distintas a seguir para regular el tipo de viviendas. Aunque creas que vivirás en total libertad, lo más probable es que no puedas plantar tu casa rodante donde se te antoje, así que asegúrate de conocer las posibilidades en este sentido.

Claustrofobia

Aun si no sufres de ansiedad en lugares pequeños, es posible que sea debido a que nunca has vivido en ellos o no sueles estar mucho tiempo ahí. Vivir en una casa pequeña puede llegar a ser asfixiante y puedes extrañar tener la posibilidad de cambiar de área. Puedes salir a dar paseos pero quizás no es lo que necesitas.

Los desechos

Los inodoros de compostaje no son para todo el mundo. Ten en cuenta que una casa rodante no tiene conexión al alcantarillado y deshacerse de los desechos es una tarea que tendrás que hacer activamente.

Suministros

En muchas ocasiones no tendrás suministros básicos como agua y luz, por lo que será importante disponer de un depósito y un generador que te garantice el acceso a servicios.

Falta de intimidad y espacio personal

Si convives con alguien en una casa rodante, probablemente tu pareja, dejes tener en cuenta que dificulta la posibilidad de mantener un espacio personal y tiempo para ti mismo.

Cocina pequeña

La cocina es la estancia donde más espacio se necesita para trabajar y aquí no tendrás muchas posibilidades. Si quieres una cocina más grande tendrás que quitarle espacio a otras zonas de la casa.

Comprar al día

Como no tendrás tanto espacio de almacenamiento, no podrás hacer despensa para un mes o incluso una quincena.

Mascotas

Si tienes una mascota, puede que esta no sea la mejor posibilidad para ambos. El espacio, la ventilación y la higiene se convertirán en un problema mayor a si viven en una casa tradicional.

Enfermedades

Si te lesionas o tienes una enfermedad, podría resultar incómodo o incluso puede ser imposible mantenerte ahí. Además, si has aparcado en un lugar remoto el servicio de emergencias lo tendrás más difícil para llegar.