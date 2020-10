Conflicto nacional de Morena no afectará elecciones en Coahuila: Ramírez Cuéllar

El dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar dijo que mañana podrían reunirse los magistrados del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para definir el destino de la dirigencia de este partido político, esto una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) les notificara los resultados de la encuesta en donde se informa que hubo un empate técnico entre los diputados Mario Delgado Carrillo y Porfirio Muñoz Ledo.

"Estamos esperando la resolución del Tribunal, como ustedes saben el INE le ha notificado a los magistrados los resultados de las mediciones, de las encuestas y ha solicitado también una ampliación del plazo, yo creo que entre hoy y mañana o mañana más bien, ellos se reúnen", expresó.

Dijo que la mayoría de las ocasiones no les gustan las sentencias del Tribunal Electoral pero que siempre han Sido respetuosos y acatan la institucionalidad de nuestro país, por lo que esta no será la excepción.

"Nosotros el día de ayer, la presidenta del Consejo Nacional, los miembros del Comité Ejecutivo, yo como presidente del partido, pues hemos establecido un llamado para que nos vayamos reuniendo y sobre todo para que en la última fase de esta etapa pues tengamos una gran unidad que nos permita fortalecer las elecciones del próximo domingo y también lo que viene en el proceso electoral de 2021", destacó.

En su visita a La Laguna, Ramírez Cuéllar consideró que el conflicto interno por el que atraviesa este instituto político no afectará a Morena en la jornada electoral de este domingo 18 de octubre en Coahuila y Durango.

"La verdad es que nosotros estamos sorprendidos, muy contentos por la enorme simpatía y el enorme apoyo de los ciudadanos, de las ciudadanas del estado de Coahuila hacia todas las candidatas y candidatos. Hay un anhelo muy grande por tener un Congreso digno, por acabar con los diputados 'levanta dedos', agachones...yo creo que Morena va a ganar la mayoría del Congreso del estado", aseguró.

Añadió que para los procesos electorales en Coahuila y Durango, hubo muy poca difusión por parte de los órganos electorales.

"Lo vemos con sospecha el porqué están difundiendo de manera tan limitada la invitación a votar, la información a la ciudadanía y estos rumores que están sacando últimamente pues también como que forman parte de una campaña de miedo, de inhibir la participación ciudadana pero me parece a mí que vamos a tener una participación superior al 40 por ciento, son elecciones complicadas, huérfanas como dicen ustedes pero creo que el triunfo de Morena va a ser contundente", precisó.

CUMPLIRÁN SENTENCIA DE TEPJF EN COAHUILA

El presidente nacional de Morena dijo que se cumplirá la sentencia de la Sala Regional Monterrey del TEPJF referente a emitir una nueva convocatoria para la selección de candidatos y candidatas de Coahuila a diputados plurinominales.

"No hay ningún problema, posiblemente (sea) el sábado o el viernes pero no tenemos nada que esconder, se actuó con una pulcritud clara, fue pública la insaculación, abierta a todo el mundo, cumplimos de manera plena con todos los requisitos estatutarios, entonces no tenemos ningún problema", comentó.

Dijo que son falsas las acusaciones en contra de Hortencia Sánchez Galván, miembro de la Comisión Nacional de Elecciones y hermana de la diputada federal Miroslava Sánchez Galván en torno a una posible imposición y conflicto de intereses en el proceso de insaculación.

"Si hay una persona con una gran honestidad y con una gran entrega al trabajo y que el Comité Ejecutivo le tiene un gran reconocimiento es a la compañera Hortencia, es totalmente falso, calumnias vulgares, ella no participó absolutamente en el proceso. El proceso estuvo dirigido por el secretario técnico de la Comisión de Honestidad y Justicia, entonces nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder ni en este ni en otros casos", concluyó.