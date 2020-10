Dominic West y su esposa se pronuncian tras fotos de él con Lily James

Y es que ayer lunes circularon imágenes en Internet de la histrionisa de 31 años y su coestrella en la película The Pursuit of Love, cuyas grabaciones siguen realizándose, durante un cita romántica, pues James y West pudieron ser captados mientras intercambiaban muestras de cariños y besos en Roma, Italia.

WORLD EXCLUSIVE: Married star of The Affair, Dominic West, pictured passionately kissing Lily James in Rome https://t.co/cZLOuXGTOs pic.twitter.com/cwpCC4kC0e

Las imágenes que no forman parte de las grabaciones de su nueva cinta, pronto se viralizaron en la red debido a que el actor de La Sonrisa de Mona Lisa se encuentra actualmente casado con Catherine FitzGerald desde el 2010.

Mientras que Lily causó confusión luego de que recientemente se le viera saliendo en repetidas ocasiones con el intérprete del “Capitán América” en Avengers, Chris Evans. Por lo que circularon rumores de una posible infidelidad por parte de esta.

not me still shipping lily james and chris evans. please they could've saved 2020 pic.twitter.com/uO2NM3Kkv7