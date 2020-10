Ex de Eduardo Videgaray asegura que la golpeó y advierte a prometida

A pocas semanas de que Eduardo Videgaray anunciara su compromiso con Sofía Rivera Torres, la exesposa del conductor habría asegurado que éste la golpeó durante su matrimonio.

Rachel Warrington Blair, de 51 años, habría concedido una entrevista a la revista TV Notas, donde supuestamente reveló que fue víctima de maltratos por parte del presentador de La Corneta después de casarse en 1994.

Él y Rachel se conocieron en 1992, dos años más tarde decidieron llegar al altar, sin embargo, su matrimonio duró cerca de siete años.

No obstante, la exmujer de Videgaray decidió romper el silencio y habló sobre lo que vivió junto a él durante sus años de casados tras darse a conocer que Eduardo le propuso matrimonio a Sofía Rivera Torres, pues busca advertirle al respecto.

La mujer originaria de Estados Unidos afirmó que en aquel tiempo a Videgaray sólo le importaba “emborracharse con sus amigos”, además de que aseguró que tenía adicción a la cocaína.

“Yo nunca pude con sus adicciones, a diario se metía muchas drogas, en especial cocaína, y estaba borracho todo el tiempo, el pi$%&$ alcohol era su vida”, contó a la publicación.

Rachel Warrington advierte a Rivera Torres que “no sabe con quién se está metiendo” y le comentó que debieron conocerse mejor antes de formalizar su relación.

“Los siete años que duramos juntos, fueron un martirio; me hizo demasiado daño, casi nunca llegaba a dormir a la casa, siempre estaba de fiesta con Pepe, El Burro Van Rankin, Esteban Arce y El Estaca, emborrachándose y metiéndose cocaína”, acusó la mujer al conductor.

Asimismo, Warrington afirmó que Videgaray la golpeó y le fue infiel en repetidas ocasiones.

“Una vez me rasgó la córnea del ojo, y en el hospital me dijeron que fue una herida severa. Me golpeó estando borracho y drogado, discutíamos por lo mismo y todo terminó en esa agresión; yo era buena esposa, nunca le di motivos”, reveló al medio.

El presentador presuntamente habría contactado a Rachel para pedirle la anulación de su matrimonio, por lo que su expareja le mandaría un consejo a su prometida.

“Quiero que la mujer con la que se va a casar sepa que él es un hombre malo, que la va a engañar y a maltratar como lo hizo conmigo. Es una persona horrible, se burla de todos, no es gracioso, siempre se hace la víctima, no pide disculpas por nada y sigue siendo borracho y drogadicto”, sentenció.