Biby Gaytán llora en video donde Eduardo Capetillo revela adicciones

La actriz y cantante Biby Gaytán compartió un video en sus redes sociales donde muestra cómo se conmovió con una interpretación de Eduardo Capetillo y su hijo, pero sobre todo con unas palabras que la llevaron a ella hasta el llanto.

En una parte del clip el actor se detuvo para recordar una anécdota a su hijo.

"Recuerdo, hace muchos años, a un muchachito de 12 años que apenas alcanzaba a tocar la guitarra, sus bracitos apenas le daban para tocar los acordes de la guitarra, y ensayó dos meses completos para subirse a cantar con su papá en el escenario", comentó el cantante y empresario.

"Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar… y me perdí ese momento, me perdía ese regalo de la vida. Hoy la vida y el universo me permiten tener este momento contigo. Te amo con toda mi alma", añadió Eduardo Capetillo.