Condiciones cambiaron para productores de flor

Los productores de flor del municipio de Lerdo deberán ajustarse a la nueva normalidad, por lo que ya se programan para realizar los primeros cortes a finales de mes.

Mateo Rodríguez Santacruz, titular de Desarrollo Rural en el Municipio, explicó que son 170 los productores locales de flor tipo cempasúchil, mano de león y margarita, quienes se encargan de sembrar 60 hectáreas con una producción de 60 mil manojos.

"Hoy las condiciones han cambiado y hay que irse ajustando a la nueva normalidad. En concreto lo que ahorita se está viendo es la parte del proceso productivo, está la planta a punto de madurar, faltan días para que quede, los cálculos de ciclo están establecidos, la gente que tiene sus jardines de flor tiene ya los cálculos de cuándo empiezan a cortar", comentó el funcionario.

Los productores también se preparan para exportar su flor hacia otros estados como Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa, proceso al cual se les da su acompañamiento, según Rodríguez.

"Estamos en la gestión, el presidente nos ha instruido para el acompañamiento a los productores para que no se conduzcan solos, que podamos tener asesoría, porque el Municipio emite autorizaciones de permisos de tránsito, esa parte parece sencilla pero no lo es", explicó el funcionario municipal.

Reconoció que la situación actual para los productores no es fácil debido a la pandemia del COVID-19, "está la situación crítica, lo he dicho pero no vamos a lamentarnos, hay que buscar cómo se resuelve con el acompañamiento", recalcó.

"Hay incertidumbre de cómo se pueda tener el resultado final de la comercialización, debido a las restricciones sanitarias que se tiene por la pandemia del COVID-19, una de ella es que no se dará permiso para la venta de flores en la plaza principal", comentó.

Comentó que se ha informando a la ciudadanía que en Lerdo hay disponibilidad de flor, pero en estos días se habrá de especificar las definiciones y los permisos correspondientes, así como los puntos de venta que se van a autorizar, pues debido a la nueva normalidad se tomarán medidas distintas, recalcó.