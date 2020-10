Fiesta 'amenaza' al Cañón de Fernández

Ahora es una fiesta "digital" la que amenaza al Cañón de Fernández. Al detectar una invitación en redes sociales, las autoridades estatales comenzaron a diseñar un operativo para impedir que se lleve a cabo. El mes pasado se detectó un evento similar, el cual no pudo ser evitado.

Desde finales de septiembre, a través de un mensaje privado, la página de Facebook identificada como Fractal Sound Entertainment promueve un evento al interior del área natural protegida, el cual pretenden realizarlo este 24 de octubre.

Osvaldo Martínez, encargado de la Administración del Parque Estatal, dijo que no es la primera fiesta que se pretende llevar a cabo en esta área protegida, pues al menos desde inicios de este 2020 se cancelaron tres, y una sí se realizó de manera clandestina.

"El mes pasado hubo uno de estos eventos en Cañón, me imagino que deben ser organizaciones similares en las que se ayudan a pasar la información. Ese evento nosotros no lo detectamos antes, pero fuimos después de que se realizó…Hubo mucha basura, daños en los árboles porque hacen fogata" expuso Martínez, quien comentó que hasta el momento no se han acercado los organizadores de esta nueva fiesta para solicitar los permisos.

"Se necesita primero un permiso del Municipio de Lerdo y como se pretende hacerlo en el Cañón es necesario un permiso para toda actividad ya sea acampado, filmación, fotografías. Tienen que hacer una petición a la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente donde nos tienen que decir qué actividades van a realizar, en qué horario las van a realizar, cuánto tiempo va a durar la actividad y ya nosotros consideraremos si se da o no la autorización", explicó.

Por su parte, Raúl Villegas, subsecretario de Recursos Naturales, indicó que ya se tiene identificada la hora y el lugar, "si no hay comunicación, iremos al lugar con un operativo para evitar que se lleve a cabo. En caso que se detecten, se aplicarán sanciones, por supuesto, y ahí iríamos en conjunto con la Presidencia, y seguridad del Estado y Municipio", advirtió el funcionario estatal.