Lily James besa a casado tras rumoreado romance con Chris Evans

La intérprete de "Cenicienta", fue vista muy cariñosa con el histrión Dominic West de 50 años en la suite del hotel De La Ville en Roma, Italia, donde están grabando la película The Pursuit of Love, desde el verano.

Sin embargo, dichas imágenes que se dieron a conocer por el portal Daily Mail, no corresponden al rodaje de la cinta.

En ella, se les ve a ambos almorzar juntos, compartiendo besos y abrazos en todo momento, incluso se ve al actor acariciar el cabello de James.

WORLD EXCLUSIVE: Married star of The Affair, Dominic West, pictured passionately kissing Lily James in Rome https://t.co/cZLOuXGTOs pic.twitter.com/cwpCC4kC0e

Meses antes, se había relacionado a Lily James con Chris Evans.

not me still shipping lily james and chris evans. please they could've saved 2020 pic.twitter.com/uO2NM3Kkv7