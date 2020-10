Ofrecen en La Laguna cirugías para lesiones mamarias

Como parte del Mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, la asociación civil Mujeres Salvando Mujeres implementó el programa gratuito de Cirugía para Lesiones Mamarias Sospechosas de Malignidad para todas aquellas mujeres de La Laguna de Coahuila y Durango que no cuentan con seguridad social y que tienen sospecha de tumor maligno mamario por estudio de mastografía y/o ultrasonido mamario.

La presidenta del consejo directivo de dicha agrupación, Yolanda Jaramillo Rodríguez, dijo que ante la pandemia por el COVID-19, los hospitales se enfocaron principalmente a la atención de pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2 lo que trajo consigo que ciertos procedimientos quirúrgicos hayan sido pospuestos, entre ellos las lesiones que son altamente sospechosas de ser un cáncer. "Que todavía no se tocan y que solamente se ven en la mastografía, decidimos que parte de nuestros recursos los estamos destinando para operar a 50 mujeres con esta condición, le vamos a dar prioridad a quienes no tienen seguridad social porque finalmente ellas no tienen a dónde acudir", explicó.

La fecha límite de registro es este jueves 15 de octubre y los requisitos son presentar la credencial del INE; comprobante de domicilio; reporte del estudio donde la persona se hizo el diagnóstico e imágenes de ultrasonido y mastografía. De igual manera, las personas interesadas deberán someterse a una evaluación previa por parte de la doctora Yazmín Rivas, médica gineco-oncóloga.

La documentación completa se debe entregar en horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas en las instalaciones de Mujeres Salvando Mujeres, A.C. que se ubican en avenida Abasolo número 1044 oriente. Para mayor información las personas interesadas se pueden comunicar al teléfono 871-718-8264.

"Estamos ofreciendo este servicio que es altamente costoso porque requiere hospitalización, requiere medicamentos, requiere de otras cosas pero si nosotros operamos a esas mujeres, la diferencia estriba en que ellas no requerirán ni quimio, ni radioterapia ni siquiera una mastectomía y pues son mujeres que van a regresar a su vida normal, a diferencia de lo que sucedería si dejamos transcurrir el tiempo y estos tumores se vuelven infiltrantes", explicó. Jaramillo Rodríguez dijo que en la actualidad hay 20 solicitudes de mujeres por lo que es importante que quienes tengan dichas lesiones acudan para ser evaluadas y saber si son candidatas a dicho procedimiento.

Requisitos

Este jueves 15 de octubre es la fecha límite de registro. *Las mujeres deben presentar credencial del INE y comprobante de domicilio. *También deben entregar un reporte del estudio donde se hicieron el diagnóstico e imágenes de ultrasonido y mastografía. *La documentación será recibida en las instalaciones de Mujeres Salvando Mujeres A.C. en Abasolo 1044 oriente. *Para mayor información pueden llamar al teléfono 871-718-8264.