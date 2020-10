Kylie y Kendall Jenner protagonizan fuerte pelea en video

En el reciente episodio de estreno del reality show Keeping Up With The Kardashians, las hermanas menores del clan, Kendall y Kylie Jenner protagonizaron una fuerte pelea tras una noche de fiesta en Palm Springs.

Tras disfrutar de un espectáculo de "drag queens" con su madre y hermanas, la empresaria y modelo tomaron el mismo coche para volver a casa junto a Corey Gamble, el novio de Kris, y fue ahí cuando comenzó la tensión entre ambas. Las cámaras no pudieron documentar ese momento mientras iban en el auto, sin embargo, la pelea entre Kendall y Kylie pudo escucharse a través de una llamada que sostenía Khloé con ellas. Todo sucedió debido a que Kendall quería que el chófer se parara primero en su casa, a lo que Kylie se negó contestándole de manera burlona y Corey le dio la razón. Ante la negativa, la mayor de las Jenner decidió llamarle a su hermana Kourtney quien se encontraba en otro vehículo junto a Kim, Kris y Khloé. Las cuatro celebridades reaccionaron angustiadas tras escuchar a Kendall alterada al otro lado del teléfono, por lo que ordenaron al conductor que diera la vuelta para ir por Kendall, quien después les dio su versión de los hechos. "No pienso volver a dirigirle la palabra a Kylie en mi vida", les aseguró llorando en cuanto se subió al coche. "Yo estoy completamente sobria, así que no me comportaría como una loca. Ella me dio un golpe, y se lo devolví pegándole en la cara. Después se quitó el zapato y me puso el tacón en el cuello", contó a su mamá y hermanas. "Las dos estábamos muy enojadas. Creo que no conseguimos comunicarnos bien... las cosas se salieron de control", afirmó de forma evasiva.