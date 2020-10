Qué hacer en una segunda o tercera cita

No hay muchas cosas que la gente pueda hacer en una primera cita. Por lo general, están sentados juntos en algún lugar sosteniendo una bebida o una taza de café. A veces, se encuentran para cenar. A menudo, si la cita se ha concertado a través de Internet en portales como fdating.com, esa reunión se organizó con sensatez sólo para durar poco tiempo, el tiempo suficiente para que cada persona decida si quiere o no conocer al otro.

Dos personas se encuentran, hablan durante una hora más o menos y luego, por lo general, nunca se vuelven a ver. No se pierde mucho tiempo. Otros primeros encuentros en un bar o en una fiesta no son muy diferentes. Es sensato abordar las experiencias de citas en general sin grandes expectativas de que una relación en particular se convierta en algo importante. Todos deben esperar divertirse, en lugar de encontrar, en ese momento y en ese lugar, a la persona con la que querrán casarse. Conocer a alguien nuevo puede ser divertido, en sí mismo, si no hay nada en juego. Y la mayoría de las veces, no hay nada en juego.

A veces, la pareja hará arreglos para volver a verse y eso es genial pero por lo general, a dónde van y qué hacen no importará mucho. Si llegan a conocerse y se agradan más con el tiempo, es posible que comiencen a verse mutuamente de una manera seria y siempre hay que recordar que a veces, los comienzos poco prometedores mejoran repentinamente y la gente se enamora.

Pero no pocas veces, una pareja puede sentirse fuertemente atraída el uno por el otro en la primera cita.

Entonces se vuelve importante para esa persona que él o ella haga todo lo posible para causar una buena impresión en esa otra persona. Quiere agradar y, posiblemente, gustarle a ese otro. Con eso en mente, ¿cómo debería ser la segunda o tercera cita? Qué hacer y adónde ir no debe elegirse simplemente sobre la base de que alguien se sienta más cómodo en esos entornos.

Pasar la segunda y tercera citas en un bar ruidoso no sería lo más ideal como tampoco lo sería ir al cine o hacer otra cosa que impida la conversación.

Aquí te daremos excelentes ideas para que puedan experimentar de a dos en una segunda o tercera cita

• Actividades culturales (en el sentido más amplio de la palabra). No solo museos o conciertos al aire libre, sino también clubes de jazz y comedia.

• Actividades sociales (siempre que dejen mucho tiempo para estar solos juntos).

• Deportes al aire libre que ambos disfruten o bien ir a ver un partido a una cancha o estadio de fútbol.

• Por supuesto, si una de las dos personas tiene un lugar favorito, probablemente ese sería un buen lugar para ir a una cita, ya que esa persona te respaldará con entusiasmo, y el entusiasmo siempre es atractivo. Las sugerencias sobre qué hacer en una segunda o tercera cita no deben provenir exclusivamente de una parte.

¡Y recuerda que si la pasan genial en ese tercer encuentro, tal vez hayas encontrado esa persona especial que tanto anhelabas!