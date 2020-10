SIGUE EL BUEN MOMENTO

os Guerreros continúan con su buena racha en la recta final del Guardianes 2020. Anoche le ganaron 2-0 a los Xolos de Tijuana en el Estadio Corona en el duelo pendiente que tenían de la jornada 12, para confirmar su posición en puestos de repechaje.

Con el triunfo, Santos Laguna llegó a 18 puntos y escaló al noveno puesto, solamente a una unidad de distancia del Rebaño Sagrado, que marcha en el octavo peldaño, con cuatro juegos por disputar. A los Albiverdes le restan tres duelos en casa.

En la parte inicial Jonathan Orozco fue pieza fundamental para evitar más goles albiverdes, al sacar al menos un par de balones fuera de su arco, que amenazaban con introducirse.

Primero, aguantó un disparo a quemarropa de Octavio Rivero, quien había desbordado por derecha. El arquero tapó con su brazo el gol del charrúa, para que el balón pegara en el travesaño, antes de irse por encima del arco.

Un cabezazo del propio Rivero amenazaba con sorprender al arquero, quien reaccionó a tiempo y mandó la de gajos a tiro de esquina, alejando toda posibilidad de anotación.

La insistencia santista rindió frutos, sin que Orozco pudiera evitarlo, con un buen despliegue físico y futbolístico de los laguneros en el rectángulo verde, con una gran labor del "Emperador" Furch, con sacrificio y generoso con el balón, al sumar un par de asistencias.

Los fronterizos poco ofrecieron con una propuesta muy limitada, sobre todo en el ataque, en donde Acevedo muy pocas intervenciones tuvo, aunque respondió en el complemento, con participación escasa.

Y fue precisamente en la segunda parte que los técnicos comenzaron a mover piezas. El tercero de los verdiblancos estaba más cerca que el descuento de los fronterizos, quienes batallaron para poder general peligro.

Al 68', el "Manza" Andrade taladró y llegó hasta el área para sacar disparo que contuvo Orozco. Adrián Lozano, que había ingresado de cambio por Sandoval, tuvo su chance para marcar, pero el balón fue directo a las manos del guardavallas.

Hugo Isaac se anticipó a la marca en un tiro de esquina, para prolongar el balón a segundo palo a la llegada de alguno de sus compañeros, quienes no alcanzaron a cerrar la pinza.

Fue hasta el minuto 70, cuando Acevedo tuvo que vigilar un disparo de Barbona, que finalmente se fue por encima de su META. A 10 del final pudo llegar el descuento, pero el ecuatoriano Bryan Angulo no hizo buen contacto con la testa en una falla monumental.

Los de Almada controlaron el balón sin que los Xolos pudieran generar más peligro, donde Cervantes y Gorriarán siguieron en funciones de recuperación, además de contener los embates de sus enemigos de manera acertada.

El próximo domingo en el mismo horario y escenario, Santos recibirá a los Tuzos del Pachuca, quienes marchan séptimos en la clasificación con 20 puntos, dos más que los laguneros, que buscarán superarlos en la tabla; después, el 25 de octubre jugarán en el Corona ante San Luis.

18 PUNTOS suman los Guerreros en el noveno lugar, mientras que Xolos se quedó con 13.

Los goles