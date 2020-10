Los fraudes cibernéticos durante la pandemia

Valeria planeaba sus primeras vacaciones con amigas, por lo que buscaba un paquete económico en las agencias de viajes locales a través de Facebook. A medida que entraba a más páginas, la red social le sugería otras y finalmente le apareció una promoción que era justamente lo que deseaba, pero en realidad fue una invitación a caer en un fraude cibernético.

"Era un anuncio y le di clic, me envió a una página que tenía muchos 'likes', publicaciones, reseñas, fecha de creación del 2015, tenía dirección y sitio de internet, entonces pensé que todo era legal, el precio era muy accesible y me contacté con ellos, es la primera vez que compro un paquete así de viaje, entonces no sabía cómo era", explica la joven.

La supuesta agencia, de nombre Golden Resorts, la contactó mediante WhatsApp y le proporcionó toda la información que requería, la promoción era válida solamente por el Día de la Independencia, el 16 de septiembre, por lo que le insistieron en que debía hacer el depósito del 50 por ciento a la brevedad posible y, en un arrebato por aprovechar el descuento, lo hizo.

Luego llegaron las dudas, pues recibió una llamada de otra supuesta agencia donde le comentaron que no debía dar sus datos personales con facilidad ni hacer depósitos hasta estar completamente segura de que fuera una institución establecida. También esperaba un correo que le llegaría con todos los datos de su viaje y nunca lo recibió. La chica comenzó a revisar a detalle la página de Facebook de Golden Resorts y se dio cuenta de que todos los 'likes' eran generados entre los propios administradores, al igual que los comentarios, y que las publicaciones tenían fechas editadas por ellos mismos.

Al ingresar a la página web, fuera de la red social, la joven notó que no había opción para realizar los pagos mediante el sitio y que tenía el domicilio en un centro comercial ubicado en Acapulco, por lo que se comunicó por teléfono y ahí le informaron que no contaban con ninguna agencia de ese nombre entre sus locales, además de que desde hace dos meses recibían llamadas de gente que preguntaba por ese lugar.

"Me cayó el veinte de que sí era una estafa, traté de que me regresaran mi dinero y me quisieron convencer de que todo estaba bien", dice. El paquete que supuestamente había comprado era de cuatro días, tres noches, todo incluido para dos adultos y dos niños gratis en Mazatlán, por un costo de 4,615 pesos. En las agencias locales donde había preguntado, el paquete costaba cerca de 10 mil pesos, con transporte incluido.

Derivado de la pandemia por COVID-19 y el aislamiento que se recomendó como medida para prevenir el contagio, se ha incrementado considerablemente el número de usuarios en las redes sociales y es cada vez más frecuente que las transacciones diarias se realicen por internet, lo que ha aumentado también los fraudes cibernéticos.

Dado que la Policía Cibernética es preventiva y no ejecutora, la recomendación ante un fraude es poner la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ya sea de Coahuila o Durango, según el municipio donde se encuentre la víctima. Entonces se procede a recabar información para integrar la carpeta de investigación sobre los responsables.

David Anaya Solís, coordinador de Redes Sociales de la Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno de Durango, explicó que se han registrado cinco casos de julio a septiembre de este año, todos en Facebook, donde incluso se hacen pasar por marcas ya conocidas, ya sea de aerolíneas u hoteles.

"Es un tema que nos preocupa, hemos tratado de capacitar al ciudadano para que tenga más herramientas y que no sean víctimas de ciberdelitos", señaló el vocero de la Policía Cibernética.

Advirtió que no se debe confiar en precios que son sospechosamente bajos, dudar de páginas que presenten muchas ofertas, verificar siempre el registro de la empresa o del perfil que ofrece estas promociones, buscar referencias u opiniones sobre la persona o la empresa, reservar la información personal o bancaria, lo que implica no caer en una prontitud al hacer depósitos.

"Estas personas son muy insistentes, dicen que tienen una promoción solamente por la siguiente hora o 24 horas, piden que les deposites para garantizar ese viaje tan barato, marcan cada 20 minutos, son muy insistentes, entonces hay que desconfiar de esto", expuso.

Anaya Solís dijo que es aconsejable utilizar las aplicaciones de las marcas ya conocidas como Booking, Best Buy, Best Day, Trivago, donde se puede hacer la reservación sin necesidad de realizar un depósito hasta que ya esté en la recepción del hotel, lo que brinda cierta tranquilidad para no caer en algún tipo de estafa.

Ahora bien, si ya fue víctima de fraude, entonces debe acudir a interponer su denuncia en la Fiscalía, pues exponerlo en redes sociales no es suficiente. Indicó que también se puede obtener asesoría por parte de la Policía Cibernética en el número de emergencia 911, además de las redes sociales de Twitter y Facebook de esta corporación, a fin de despejar cualquier duda que puedan tener.

En lo que corresponde a la Policía Cibernética de Coahuila, se informó que se ha trabajado en cuatro casos en el presente año, pues en la actualidad el 80 por ciento del uso que se le da a los dispositivos electrónicos es para vinculación con el resto de la sociedad y realizar así las actividades diarias.

En este sentido, recomiendan mantener actualizadas las contraseñas en el teléfono, verificar al momento de ingresar a la banca electrónica que exista una viñeta de un candado en la parte superior del navegador, lo que indica que el sitio donde se ingresarán datos es el verídico y oficial, por lo que los datos permanecerán encriptados y no habrá acceso a ellos.

Se indicó que las compras fraudulentas se han detectado, principalmente, en la plataforma de Facebook, una de las más comunes es la venta de pacas de ropa fuera de temporada o en remate, por lo que los interesados realizan depósitos que oscilan en los 1,500 pesos y reciben un número de guía, pero pasan las semanas y la mercancía nunca llega.

Se recomienda siempre comprar en los sitios oficiales e, incluso dentro de portales como Mercado Libre, se tienen mecanismos como el Mercado Pago para liberar el dinero hasta que llegue el producto conforme a lo que se compró.

También se ha detectado extorsión mediante el robo de cuentas de Facebook, mediante mensajes de cuentas de desconocidos que invitan a abrir enlaces para robar la información del usuario.

En la Policía Cibernética se informó que no se ha detectado un mayor número de fraudes a raíz de la pandemia pero sí ha cambiado la modalidad debido al confinamiento, mediante las compras fraudulentas en línea o los delincuentes se han pasar por instituciones bancarias para obtener información del usuario, bajo el argumento de que se les hizo un cargo no autorizado que se va a dar de baja.

Se indicó que existe una alta cifra de personas que han sido víctimas de una estafa pero no presentan su denuncia ante el Ministerio Público. La Policía Cibernética de Coahuila cuenta con registros de sitios fraudulentos, por lo que los ciudadanos pueden pedir orientación antes de realizar alguna compra o solicitar un servicio, se les puede contactar mediante sus redes sociales.

Las delegaciones de la Fiscalía General del Estado, tanto en Torreón como en Gómez Palacio, se ubican sobre el periférico.

5 CASOS de fraude en Facebook se han registrado en Durango de julio a septiembre de este año.

Prevención

Recomendaciones. *No confiar en precios que son sospechosamente bajos. *Dudar de páginas que presenten muchas ofertas. *Verificar siempre el registro de la empresa o del perfil que ofrece estas promociones. *Buscar referencias u opiniones sobre la persona o la empresa. *Reservar la información personal o bancaria. * No caer en una prontitud al hacer depósitos