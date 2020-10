Lucero quiere volver a la TV con algo bueno

Lucero desea regresar a las telenovelas, pero de tantas ofertas que le han realizado, aún no le llega un papel que le convenza y sea acorde a su edad, además no le gustaría aceptar algo "equis", en donde no se pueda desenvolver con satisfacción.

"Yo no puedo aceptar una novela que me parezca 'equis' o una serie que no me convenza, la verdad es que he hecho grandes trabajos y cosas maravillosas de las que me siento orgullosa y ya llegará, no hay prisa, urgencia por hacerlo, sé que a veces hay mucha gente en el público que me dice que regrese a las novelas, amo actuar, es una de mis pasiones y ya vendrá", comentó en una conferencia de prensa.

"Siempre he estado abierta a hacer telenovelas, porque son parte de mi carrera, parte de estos 40 años, en donde he hecho telenovelas y que me han llevado a muchas partes del mundo, dobladas a diferentes idiomas que en México han sido en los primeros lugares de audiencia, entonces lógicamente también soy una enamorada de las telenovelas, amo los melodramas clásicos, siempre he dicho que es un género que respeto profundamente en donde me he desenvuelto con mucha satisfacción y aprendiendo muchísimas cosas", ahondó. La cantante explicó que desearía interpretar un personaje, que esté a la altura de lo que realizó en el pasado, pero sobre todo que tenga una buena historia y una buena producción y hasta el momento lo que le han ofrecido no cumple con esos parámetros.

"He recibido varios proyectos, sugerencias, me han invitado a hacer diferentes cosas en diferentes tiempos, pero tengo que decir, que no ha sido lo que a mí me gustaría, me gustaría hacer un personaje a la altura de lo que yo he hecho antes, personajes con fuerza, con inteligencia, encanto, cosas bien escritas, logradas, bien producidas, un proyecto que me enamore", dijo.

"…no sé si quiero actuar de policía o de villana o de buena, arquitecto, cantante en una nueva telenovela, la verdad es que lo que busco es un personaje para poder protagonizar una historia que al público atrape, que yo me enamore y que diga: 'esta es la que me va a llevar a estar nuevamente en los estudios', en los foros de grabación, en locaciones, porque este trabajo es realmente agotador, no es fácil hacer una novela", recalcó. También dio a conocer que le han llegado ofertas para hacer series , pero ha sucedido lo mismo que con las telenovelas, no son historias que no le gustan.