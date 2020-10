PRI debe aprender la lección: líder de Movimiento Territorial

"El PRI debe demostrar en los hechos que ha aprendido la lección, ya que sería un verdadero retroceso que se cometieran errores y los mismos vicios de siempre", declaró el dirigente del Movimiento Territorial (MT), Francisco de Santiago Campos.

El MT es una organización priista fundada en 1993 por Luis Donaldo Colosio que existe en diversas partes de la República y forma parte de las bases del partido a nivel nacional. El dirigente local del MT consideró que no es posible que a estas alturas se sigan cometiendo los mismos errores de dar las candidaturas a quienes considera que prácticamente han acabado con el PRI "y que representan el viejo cacicazgo que tanto daño nos ha hecho. Por ello es importante que el PRI demuestre en los hechos que tiene caras frescas y personas bien aceptadas por la sociedad y que los candidatos no sean los de siempre, porque la sociedad no acepta que algunas familias se apoderen de las candidaturas y que primero sean los papás, después los hijos y que posteriormente vayan a ser los nietos, lo que equivale además de ser prácticas caciquiles a conductas monárquicas que mucho daño le hacen al PRI", dijo De Santiago Campos.

Mencionó que de no demostrar en los hechos que el PRI ha aprendido la lección, la sociedad seguirá votando en contra de los candidatos del tricolor "hasta que sean desterradas las familias que tienen secuestrado al PRI", finalizó.