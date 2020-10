Recuperan eventos para Torreón pese a pandemia

A inicios de este año, la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) contaba con más de 70 eventos agendados para Torreón y en la actualidad se han recuperado 15 que se desarrollarán en lo que resta del año.

José Alberto Bitar Mena, presidente de la OCV, señaló que en el marco de la nueva normalidad, el sector ha tenido que adaptarse a los protocolos y medidas sanitarias para mantenerse en operación.

"No queremos echar marcha atrás, los eventos que se han llevado a cabo son exitosos en cuanto a bioseguridad, como Coahuila 1000, todos han recortado sus visitantes y buscan mantener los protocolos, esto habla de un buen camino", expresó.

Recordó que este año inició con altas expectativas para el turismo y se desarrollaron cerca de 40 eventos hasta el mes de marzo, cuando el virus alcanzó a la región lagunera y dieron inicio las cancelaciones.

Indicó que el trabajo de la OCV ha sido reagendar los eventos para el próximo año, sin embargo, admitió que ha sido muy complicado, pues primero se habló de una cuarentena, por lo que se desplazaron al segundo semestre del año, pero luego se extendió la contingencia sanitaria y se volvieron a aplazar hasta el primer trimestre del 2021. "Se han ido moviendo y nuestro trabajo ha sido tratar de no cancelar sino de reagendar, volverlos a poner en otra fecha", comentó.

Para Bitar Mena, el 2020 ha sido un año muy complicado para el turismo pero también de mucho aprendizaje, pues encontraron nuevas formas de promoción y alcanzaron nuevos mercados.

"Pudimos llegar a lugares a los que no habíamos llegado, tuvimos infinidad de reuniones virtuales con otras OCV de todo el mundo, con destinos con los que no teníamos contacto, con otros organizadores de eventos con los que no habíamos tenido contacto, de ese lado fue muy positivo", explicó.

Señaló que se logró vincular algunos eventos internacionales con los locales, así como torneos deportivos, de modo que se ha tratado de alcanzar distintos espacios donde pueda tener presencia el turismo de la región.