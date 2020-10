Carlos Ballarta pide a sus seguidores usar cubrebocas y ser prudentes

En mayo Carlos Ballarta se contagió de Covid-19, observando síntomas importantes, y ahora reflexiona sobre quienes no creen exista el virus o la importancia de portar cubrebocas.

"Como alguien que sufrió la enfermedad, que me tocó muy incómoda, creo que tal vez sería bueno que vieran los miles de crónicas en video que hay y con base en eso, utilicen su criterio de lo que hay que hacer", dice Ballarta.

El standupero de cabello largo y lentes oscuros, los cuales utiliza porque enfrentarse a multitudes le impone, anunció su padecimiento a través de redes sociales, recibiendo cientos de muestras de apoyo.

Apenas el mes pasado se presentó en un autocinema de la ciudad de Guadalajara y sabe que todavía faltarán varias semanas para que vuelva a interactuar con el público directamente, por la pandemia.

"Pero pueden oírme en los cines, la banda puede ir conservando la sana distancia, estará chingón ver eso", expresa.

La razón es porque Carlos presta su voz para el protagonista de la cinta japonesa "Lupin III: El primero", que se estrena el próximo jueves en salas.

Basada en un manga de los años 60, cuenta la historia de un carismático ladrón quien hace equipo con una joven para encontrar el Diario Bresson, que es un tesoro que nadie ha podido obtener.

"Lupin es un personaje que siempre está saltando de un tono a otro, es como jovial y dinámico, extrovertido, un pícaro; en mi vida personal no soy tan extrovertido, no me siento cómodo cuando me ve alguien (risas), pero en el doblaje estás solo", comenta Ballarta.

"El hacer doblaje es de las cosas más chingonas en verdad, es muy gratificante, cuando se entra a la cabina se olvida de todos los problemas, no te acuerdas de lo que está mal en tu vida en ese momento", agrega.

Antes del standup el entrevistado se dedicaba precisamente a prestar su voz a películas como Attack on titan: el arco y la flecha y La leyenda de Yobi y videojuegos.

"Ahora dos semanas antes de comenzar a trabajar me di a la tarea de leer un poco sobre el personaje, lo que se tenía de animación y a darle de nuevo al doblaje, a mí me gustan los comics, el ánime y cuando se habla de Japón, sale Lupin siempre por ser una gran referencia", abunda.