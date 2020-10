Plantea Fernández combate a la desigualdad social

Responsabilidad financiera y combate a la desigualdad social serán los principales ejes de acción al trabajo legislativo y de gestión social para Torreón y el estado de Coahuila, así lo afirmó el candidato del PRI al Distrito X, Shamir Fernández, quien aseguró que ha encontrado una recepción "sumamente positiva" de parte de la ciudadanía.

Fernández informó que el Distrito X de Torreón abarca colonias del sector sur que presentan características muy diversas y que reflejan una "profunda desigualdad" como el caso de El Campestre o Zaragoza Sur, por lo que buscará generar iniciativas que atiendan las necesidades sociales elementales para toda la ciudadanía, de forma que no existan colonias "de primera, de segunda o de tercera".

"La gente nos ha respondido muy bien, tenemos unos sentimientos encontrados porque primero, felices de que la gente nos reciba así, pero molestos porque desgraciadamente vemos muchas cosas que faltan de atender por parte del Municipio, claro que en el Congreso del Estado haremos lo correspondiente tanto en la Comisión de Finanzas para ver el presupuesto de egresos del ejecutivo, ver qué podemos autorizar para trabajar en equipo".

Dijo que pese al escenario de pandemia que persiste en la entidad espera una participación "activa" de parte de la ciudadanía en las colonias que integran su distrito, de forma que el próximo 18 de octubre se pueda romper la barrera del 30 por ciento de votación en el padrón total de ese sector.

"Esperamos que primeramente se lleve con tranquilidad (la elección), esperamos una buena participación, yo creo que también un reto grande del INE y del IEC es promover el voto, aparte es un reto para los candidatos, tenemos que promover que la gente salga a votar, que lo hemos hecho en todas las reuniones que hemos tenido, no es un tema sencillo... Es una elección atípica, muy diferente, donde tenemos que tener estrategias diferentes, donde tenemos que promover a la gente que vaya a votar".

Respecto a las propuestas que ha llevado a los electores en el Distrito X, principalmente a las colonias populares, se encuentra un proyecto integral de regularización de escrituras en viviendas, mismo en el que facilitará la obtención y de la papelería necesaria para que cientos de familias puedan tener certeza patrimonial.

Indicó que de llegar al Congreso Estatal se podrán incluso generar dinámicas de colaboración con organismos estatales y hasta municipales, de forma que se resuelvan conflictos en viviendas que llevan pendientes hasta décadas.

"Nosotros tenemos muy en claro el tema un programa de certeza patrimonial, donde vemos que hay personas que no tienen escrituras y tienen más de 20 o 30 años viviendo en su casa, no tener esa certeza para su familia, para sus hijos, llegar una situación de incertidumbre donde pues no pueden hacer testamentos, no pueden venderlas, no pueden donarla, no pueden hacer ni un trámite porque no pueden comprobar la propiedad, nosotros tenemos la intención de organizarnos, tanto con dependencias municipales, como estatales, donde el programa aglutine a todas ellas y ver la manera de solucionar los problemas".