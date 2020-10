Acereros de Pittsburgh buscan seguir invictos

Los Acereros de Pittsburgh resintieron un daño colateral del brote de COVID-19 al interior de los Titanes de Tennessee, sufriendo modificaciones en su calendario y preparación de cara al duelo ante las Águilas de Filadelfia.

En el papel, no debería ser relevante. Después de todo, los invictos Acereros reciben el domingo a unas Águilas que apenas presumen una victoria y arrastran una amplia baraja de lesiones. Pero el quarterback Ben Roethlisberger, quien reapareció esta campaña tras una ausencia por lesión de 14 encuentros la temporada anterior, teme haber perdido el poco ritmo que había encontrado.

Va a necesitar reencontrarlo rápido.

A pesar de tener una sola victoria, suficiente para catapultarlos al liderato del Este de la Conferencia Nacional, las Águilas llegan hoy a Pittsburgh armados con la defensiva más agresiva contra los quarterbacks en la NFL.

Filadelfia encabeza a la liga con 17 capturas, un factor a considerar considerando el historial reciente de salud de Roethlisberger. Pero las Águilas también viajan a Pittsburgh por primera vez desde 2012 plagados de lesiones en su línea ofensiva y cuerpo de receptores.

Las ausencias en Filadelfia representan una pésima noticia para el quarterback Carson Wentz, quien no solo deberá preocuparse por su protección y sus objetivos, sino por tener enfrente a una defensiva de Pittsburgh que es segunda de la liga en capturas de mariscal de campo (15), segunda en yardas permitidas, quinta en puntos y primera contra la carrera.

Wentz no es el único quarterback que podría pasar problemas hoy. En cuatro enfrentamientos ante Filadelfia en su carrera, Roethlisberger tiene apenas tres pases de touchdown, tres intercepciones y ha sido capturado en 14 ocasiones. De hecho, en los últimos tres juegos Pittsburgh promedia apenas 8,3 puntos a favor ante Filadelfia, un mal presagio para una ofensiva que no anota al menos 30 puntos desde la semana 13 de 2018.

Pittsburgh, que no alcanza la postemporada desde 2017, busca apenas el cuarto inicio de 4-0 en la historia de la franquicia, llegando a playoffs las tres veces previas con dos títulos de Super Bowl.

Los Jefes se convirtieron el lunes pasado en el primer equipo en la historia en iniciar con marca de 4-0 en cuatro años consecutivos. Ahora Patrick Mahomes y los campeones del Super Bowl buscan ponerse 5-0 por tercera ocasión en las últimas cuatro temporadas y de paso extender su dominio reciente sobre su enconado rival divisional.

Kansas City ha ganado 10 de los últimos 11 enfrentamientos ante Oakland, los cuatro más recientes con Mahomes en los controles. El MVP del Super Bowl tiene 11 pases de touchdown y apenas una intercepción en sus duelos ante el equipo de negro y plata.

Con Mahomes en los controles, los Jefes promedian poco más de 35 puntos en cuatro duelos ante los Raiders y la versión 2020 de Las Vegas ha permitido al menos 30 unidades en tres de sus cuatro encuentros de la temporada.

El equipo de Jon Gruden no solo se ha visto lastrado por el pobre desempeño de su equipo, sino por un calendario brutal - los Jefes representan su cuarto rival consecutivo que apareció en playoffs la temporada anterior.

Luego de un cuarto de temporada, Russell Wilson se ha posicionado como el favorito al premio a Jugador Más Valioso al llevar a los Halcones Marinos apenas el segundo inicio de 4-0 en la historia de la franquicia. La última vez que Seattle inició con marcha perfecta después de cuatro encuentros fue en 2013, cuando ganó su único Super Bowl.

Ahora, Wilson intentará hacer lo que nunca se ha visto en la Ciudad Esmeralda, un inicio de 5-0. Con 16 pases de touchdown por una intercepción y al frente del segundo mejor ataque de la liga, las apuestas están a su favor.

Sin embargo, enfrente tienen a unos Vikingos que vienen de su primer triunfo de la campaña a pesar de que su defensiva se mantiene como una de las peores de la NFL. Siempre una mala noticia cuando se tiene a Wilson enfrente.

Pero Minnesota también busca aprovechar el hecho de que Seattle tiene la peor defensiva contra el pase, no contará con el estelar safety Jamal Adams y que la producción del quarterback Kirk Cousins y sus receptores el veterano Adam Thielen y el novato Justin Jefferson ha ido en franco ascenso.

Seattle ha ganado los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, y con la tercera mejor defensiva contra la carrera podría resultar en una aduana complicada para un equipo que busca primero establecer el ataque terrestre con el estelar running back Dalvin Cook a fin de facilitarle el trabajo a Cousins.

