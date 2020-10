Van tres muertes de trabajadores del ISSSTE en Coahuila

En casi siete meses de la pandemia por el COVID-19, más de 100 trabajadores de unidades médicas del ISSSTE en Coahuila se contagiaron del virus SARS-CoV-2 además de que tres de ellos perdieron la vida. De los fallecimientos, dos se registraron en personal de la Clínica de Medicina Familiar (CMF) de la colonia Torreón Residencial y otro más fue el de una trabajadora del municipio de Saltillo.

El secretario general de la Sección XI del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE en esta entidad, José Ricardo Muro, indicó que del total de contagios del nuevo coronavirus en el estado, alrededor de 60 se reportaron en la Comarca Lagunera y algunos de los casos todavía se mantienen activos por lo que las personas infectadas se encuentran atendiendo el aislamiento domiciliario.

Sobre la Guía para la Des-Reconversión de las Unidades Médicas: Nueva Normalidad, el líder sindical dijo que se modificó un poco para tratarla de adaptar a las unidades de salud. "Pero va con las mismas bases, un Comité Interno que está integrado por autoridades, algunos trabajadores de base y el Sindicato, tienen la responsabilidad de valorar cada una de las situaciones, quién se incapacita, quién no regresa y en ese manejo se está dando", afirmó.

De Torreón, comentó que hay 15 personas que laboran en el ISSSTE las que se encuentran en resguardo domiciliario ya que se consideran dentro de los grupos de riesgo al COVID-19. Se trata de mujeres embarazadas, pacientes oncológicos y de trasplante.

La Guía para la Des-Reconversión del ISSSTE se aplica al no estar en semáforo de riesgo epidemiológico en color rojo y se ejecuta en tres fases progresivas para el inicio de la Nueva Normalidad:

Análisis de la infraestructura, equipamiento, recursos materiales y humanos existentes después de la reconversión y Des-Reconversión de unidades médicas, donde se consideran aquellas clínicas y hospitales que pueden iniciar el proceso y otras que requieren transitar de Hospitales COVID y No COVID a híbridos, además de la reorganización de unidades de terapia intensiva para pacientes COVID y No COVID y de urgencias. La última etapa es el Des-Escalamiento de unidades hospitalarias que incluye la recuperación de las camas censables para la atención de pacientes no COVID, retiro de estructuras temporales creadas para la pandemia y recuperación de los consultorios para la atención de otras patologías.

Reconversión

Saldo de la pandemia en las unidades de salud del ISSSTE. *En Torreón se reconvirtió el Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" para la atención a pacientes con COVID-19. *Durante esta pandemia, se contagiaron algunos trabajadores de esta unidad de salud así como también de la Clínica de Medicina Familiar, donde además hubo dos defunciones. *En la actualidad, el personal del sector salud se ha ido reincorporando paulatinamente a sus labores.