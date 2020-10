'Hay que tratar de revertir la situación', advierte coordinador regional del programa COVID

Ante el nuevo incremento de casos positivos en Coahuila, habrá que apretar las medidas de seguridad y por lo pronto, no acudir a fiestas ni reuniones en lugares cerrados, según declaró el coordinador regional del programa COVID, César del Bosque Garza. "Aunque la situación no es alarmante, volvimos al semáforo naranja y hay que tratar de revertir la situación para volver al amarillo y llegar el verde si es posible", indicó.

Enfatizó su llamado a los ciudadanos para que se tome conciencia de la situación, seguir utilizando el cubrebocas, no olvidar la distancia social, el lavado de manos con jabón de forma más constante y evitar las reuniones o fiestas, pues allí es donde se relajan todas las medidas.

"El tema no es de una persona, de una familia o un grupo de personas. Es de todos, Gobierno y ciudadanos, pues el Gobierno solo no puede hacer mucho si no existe la participación ciudadana y vamos a seguir cuidándonos y cuidar a nuestras familias. La responsabilidad es de todos lograr que haya menos contagios", reitera.

Del Bosque Garza considera que este incremento en los casos es producto de los festejos de septiembre y ahora están resultando, lo cual significa que si se relaja la disciplina, de inmediato se refleja en aumento de casos positivos.

"Tenemos que hacer uso de nuestro civismo, de nuestro criterio cívico, no dejarle toda la responsabilidad al Gobierno y la realidad es que por parte de las autoridades se sigue trabajando con la supervisión de los protocolos en los diversos tipos de establecimientos comerciales que están funcionando", añade el coordinador regional.

Lo bueno, dice, es que el semáforo no está en rojo, "pero sí hay que hacer un llamado a todos los laguneros, en este caso, para que tratar de disminuir los casos, pues ya se sabe que si hay disciplina y cuidado, los contagios bajan, ya que estuvimos siete u ocho semanas a la baja".

Adelantó que la situación se analizará en la próxima reunión del Subcomité de Salud Regional, a la cual asisten los alcaldes de la Comarca Lagunera, el gobernador, los directores de los hospitales COVID y todos los involucrados en el tema, para determinar los pasos a seguir en cuanto a los incrementos.

De acuerdo a los últimos reportes emitidos por la Secretaría de Salud de Coahuila, los contagios de COVID-19 han ido al alza en la última semana.

El pasado miércoles 7 de octubre se registraron 164 nuevos casos en el estado, de los cuales 34 son de Torreón. El jueves 8 se presentaron 171 casos más, 40 de Torreón. El viernes 9, Coahuila contabilizó 249 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 60 fueron de pacientes en Torreón.

Ayer sábado se reportaron 266 casos más, 49 en Torreón.

Colaboración

