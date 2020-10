Lagunera es elegida en convocatoria de Huawei

La lagunera Karla Alejandra Alfaro del Bosque, estudiante del décimo cuatrimestre de la Ingeniería de Tecnologías de la Información de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio, resultó ganadora de la convocatoria Seeds For The Future (Semillas para el futuro) junto con otros 40 estudiantes de diversas zonas del país.

La convocatoria fue lanzada por la empresa Huawei en colaboración con los Centros de Inclusión Digital de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En entrevista, la joven comentó que fue a través de la universidad como supo de la convocatoria, además de que como parte de sus estadías, actualmente toma unos cursos que ofrece la empresa. Gracias al apoyo de sus maestros y asesores decide atender la convocatoria.

Apenas este 2 de octubre se dieron a conocer las bases del proyecto en el que pedían un boceto así como un documento descriptivo y un video exponiendo la intención de participar, todo en inglés.

"Fue un proyecto que me ayudaron los maestros, una especie de aplicación en la que se puede gestionar los trabajos o proyectos dentro de negocios pequeños, dígase talleres de carpintería o talleres mecánicos, para gestionar el uso de proyectos y realización de materiales con el objetivo de disminuir la merma o no se repitieran proyectos que causaran pérdidas a la empresa. Y así ayudar a las empresas de La Laguna y de México", explicó.

Fue el 6 de octubre que se le notificó que resultó ganadora. "No me lo esperaba, estaba sorprendida. Muy emocionada, uno piensa que su proyecto no será tan bueno como el de los demás".

En años anteriores, como parte de los premios, se incluía una estadía en China, sin embargo en este año a causa de la pandemia del COVID-19, no será posible y solo podrán realizar recorridos virtuales por la empresa.

Karla lanzó un mensaje a los jóvenes que están por ingresar a esta carrera o que se encuentran en ese camino que: "echenle ganas, no voy a echarles mentiras de que todo estará facilísimo y se la llevarán padre, habrá momentos en los que van a batallar y dirán que no pueden y no aguantan la presión. Pero pienso que es tener una actitud de saber apoyarse de quien esté dispuesto hacerlo. Echándole ganas, que es lo principal".