Esmeralda Pimentel se transforma para el teatro

Plantada a la mitad del escenario del Teatro de la Ciudad está Esmeralda Pimentel, su aspecto es muy distinto a la imagen de modelo que acostumbra lucir, su cabello demasiado corto, su playera asimétrica, pantalones ajustados y botas militares recuerdan a los rebeldes punks de los 80, pero ella dice que por el proyecto que hoy la ocupa vale la pena este cambio.

"Sí me corte el pelo para Silvestre (su personaje), hay gente que me dice ¿cómo te cortaste el pelo de manera tan radical para dos funciones? Pero para mí tiene todo el valor del mundo, creo que estamos justo en el momento en el que nos damos cuenta de cómo se va la vida tan rápido, cómo todo cambia, entonces una función o dos significa todo para mí, en ese sentido vale la pena cortarme el pelo y vulnerarme y conocer quién soy yo", dijo al respecto Pimentel.

La protagonista de telenovelas como "Enamorándome de Ramón" y "La vecina", se presentará el 14 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con el monólogo "Los vuelos solitarios", para después repetir la experiencia pero ahora vía streaming el 17 de octubre, pero esta vez desde La Teatrería.

Esmeralda explicó que la propuesta de protagonizar este montaje vino del productor Jacobo Vázquez, quien le mostró este texto de Alejandro Ricaño y además le comentó que sería dirigida por Adrián Vázquez, que ha dirigido obras como "Wenses y Lala", "El hijo de mi padre", "Algo de un tal Shakespeare", entre otras; y que el escenario sería el Teatro de la Ciudad, así que aseguró, fue algo que no pudo rechazar.

"Nunca había hecho un monólogo y es fuerte, requiere de mucho rigor, pero estoy bajo la dirección de un hombre que ha hecho muchos monólogos, que es un gran actor, director y dramaturgo y sabe de qué va este género, él me ha enseñado a recuperar la capacidad de escucha, a recuperar la respiración, ha sido puro aprendizaje trabajar con el señor Adrián Vázquez".

En este montaje Esmeralda interpreta varios personajes y su desafío no es darles a cada uno una personalidad en pocos segundos, sino mantener el ritmo que requiere esta historia y en eso Vázquez es un experto. "Es algo muy distinto a lo que la gente está habituada a ver de mí; mucha gente no lo sabe pero yo comencé mi carrera haciendo teatro, entonces regresar a él y en este recinto es un gran honor, además es una gran historia 'Los vuelos solitarios', creo que hay que recuperar la confianza del público de regresar al teatro, pero ofreciéndoles buenos contenidos, entonces me emociona ser parte de eso", afirma la interprete.

"Los vuelos solitarios" es una obra que logró conquistar a Esmeralda, por el humor negro e incómodo que utiliza para hablar de la historia de Silvestre, una chica rebelde que después de despertar herida en medio de una marcha, comienza a repasa su vida, marcado por sus fracasos amorosos, profesionales y familiares. "Es una obra muy conmovedora, porque Silvestre atraviesa por muchas pérdidas, es una mujer a la que vemos perder amores, sueños; ella lo menciona, 'todo se me va entre los dedos, no soy capaz de mantener agarrado nada', y al final de la obra ella decide apropiarse de su vida, de su historia y eso me parece muy valiente, creo necesitamos en este momento como sociedad recuperar la capacidad de creer, de voltear a vernos y preguntarnos ¿qué pasa con mi vida y la de mi familia?".

Después de vivir un confinamiento de seis meses y un paro total en la actividad teatral de la Ciudad de México, y de las otras áreas del entretenimiento, el volver a un escenario es una sensación indescriptible para la actriz. "Se siente increíble y me siento afortunada en todos los sentidos, de hacer esta obra, de regresar al teatro, por todo", finalizó Esmeralda Pimentel.