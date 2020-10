Cynthia Rodríguez confiesa que aún amaba a José Luis tras separarse

Durante su participación en el reality de canto, La Academia, Cynthia Rodríguez sostuvo un sonado romance con su excompañero José Luis Díaz, de quien la conductora confesó que aún lo seguía amando tras terminar su relación.

Así lo reveló durante el programa de YouTube Pinky Promise, luego de que se le cuestionaron los motivos de su separación con su ex.

“Les voy a contar la historia, la verdad es que duré mucho tiempo pensando por qué habíamos cortado porque no hay nada peor que cortar con alguien a quien sigues amando”, confesó.

Cynthia reveló que José Luis era el hombre perfecto con quien quería estar en esa etapa de su vida.

“Tipazo, buena persona, lindo… no puedo decir nada malo de él, ni una sola cosa”, pero entonces ¿por qué se separaron?, “simplemente en ese momento salimos de La Academia, empezamos con la gira y yo empecé a grabar mi primer disco y de repente ya no nos veíamos tanto como me hubiera gustado, y empecé a darle prioridad a mi carrera y creo que eso hizo que se enfriara la relación y pues cortamos”, contó.

Asimismo, la presentadora de Venga la Alegría recordó que a pesar de que habían terminado el cantante y ella, ambos tuvieron que seguir conviviendo debido a que tenían que seguir haciendo presentaciones juntos en los que interpretaban su famoso tema Si No Estás Conmigo, que era parte de la telenovela Amor en Custodia.

“Ya que no éramos novios, nos invitaban a cantar a todos lados y llegábamos y no nos saludábamos, era subir al escenario y vernos ahí cuando íbamos a cantar. Era más dolor de amor, que de desprecio, de que ‘no sé por qué ya no estamos juntos pero bueno’. Cuando éramos novios, siempre me daba un beso al final de la canción, y cuando cortamos yo nada más le decía, ‘no me vayas a dar un beso’ y él de repente me agarraba y me daba el beso”, contó.

Finalmente, Rodríguez se abrió sobre lo difícil que fue para ella superar ese rompimiento.

“Yo lloraba mucho porque en la canción hablábamos de una separación y nos cantábamos en el escenario, se acababa y era como ‘bueno adiós’ y cada quien se iba, no hablábamos ni nada. En toda esa promoción yo seguía amándolo muchísimo. La última vez que lo vi fue en un evento en Guadalajara, él está casado, lo vi con su esposa y le deseo lo mejor”, concluyó.