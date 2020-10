El Abogado Pateador, ejemplo de persistencia

- Siempre persistir y nunca desistir. El Abogado Pateador a sus 40 años de edad, se alista para debutar en el futbol soccer profesional, dentro de la naciente Liga de Balompié Mexicano (LBM) con el Atlético Capitalino.

Y es que luego de pasar varias pruebas y realizar una ardua pretemporada, finalmente Jorge León, estampó su firma con el conjunto de su ciudad, tras años de espera, en donde también involucra su actividad laboral.

"Estoy combinando mi profesión de abogado, me especialicé en derechos de autor y propiedad intelectual, asesoro artistas, deportistas, diseñadores. Siempre me decían que era imposible el combinar mi actividad profesional como abogado y como deportista, pero siempre a la par lo he hecho" señaló eufórico en exclusiva para El Siglo de Torreón.

El Abogado Pateador irrumpió tiempo atrás en redes sociales, al retar a jugadores y exfutbolistas profesionales, en diferentes escenarios para patear tanto el balón esférico para el soccer, así como el ovoide para el futbol americano.

Su posición está en el eje del ataque, ya que la desempeña desde que jugaba en infantiles "de repente me usan como extremo, pero también me convierto en volante y algunas veces en punta, pero mi posición es delantero".

Cuando concluyó su licenciatura, empezó después una maestría en España, pero nunca dejó ese sueño de lado, de poder ser deportista de alto rendimiento y la vida lo llevó a intentarlo.

"Mi papá siempre me decía de ser pateador, por el toque que tenía, siempre me empujaba a intentar el tema del pateo. Le hice caso ya muy tarde, porque empecé a los 30 (años), pero así me lo puso la vida y Dios, al final he vivido experiencias increíbles, por haber intentado este sueño y esta locura de ser pateador".

Hace una década, se decidió por jugar futbol de manera profesional, pero todos le decían que ya estaba grande para hacerlo y que era una vacilada si le brindaban una oportunidad a alguien ya mayor.

"Pero mi mente me dijo que podía y ahora se me da la oportunidad a los 40 años, estoy muy feliz y contento porque hay un grupo increíble, agradecido de que existan estas oportunidades" reconociendo que se le abrió un espacio en una liga profesional de nueva creación, por lo que aplaudió la iniciativa de directivos.

Dejó en claro "hay muchos futbolistas jóvenes o quienes intentan llegar a ser profesionales y ahora se abre esta división, felicito el esfuerzo de la gente que la crea porque necesitamos en México estos espacios para el deporte, más ligas profesionales y yo estoy muy contento de que me estén dando la oportunidad". Jorge en la actualidad está completamente incorporado al equipo profesional, pero no deja de combinar su profesión de abogado, en la que también ha dejado de lado los tabús con sus colegas.

"No me visto de traje, siempre ando de suéter y de gorra, de pelo largo y de tenis, me decían que no me iban a contratar porque no me vestía como abogado, quiero romper esas barreras, soy como un salmón que va contracorriente y demuestra que todo lo que queremos hacer en la vida lo podemos cumplir, independientemente de lo que opine la gente".

Opta porque lo llamen Abogado Pateador en todos los ámbitos, ya que como Jorge León quedó a un lado "combino la profesión de abogado, donde todos se visten con mancuernillas y corbatas, yo no lo hago así y además trato de ser un atleta de alto rendimiento".

Con su educada pierna y técnica en el golpeo, también tocó puertas en la NFL, incluso este año se alistaba para participar en la National Arena League profesional con un equipo de Florida, pero el COVID-19, frenó sus planes al suspenderse en definitiva la campaña.

"Ya había logrado pasar estas pruebas y me fue a vivir a Jacksonville más de 6 meses, me llevé mi familia en Navidad el año pasado, pero la pandemia canceló la temporada y me dio un poquito para abajo, pero soy de los que en dos días se recupera y le dí la vuelta a la página". Recuerda que durante los campos de entrenamiento de la NFL, tuvo mucho contacto con pateadores que actualmente están en activo, como el caso de Jason Myers con los Halcones Marinos de Seattle, así como el de Raiders.

"Te puedo dar una lista larga, esas experiencias me han forjado como persona deportista, me da cierta experiencia. Ahora, después de entrenar con el equipo (Atlético Capitalino) saco mis balones ovalados y muchos compañeros se quedan a patear conmigo y saben que es completamente diferente".

Reconoció que aunque la técnica y el meter el empeine es el mismo en ambos deportes, lo que cambia es la posición del cuerpo, así como la cadera "parece que es fácil pero no, más allá que estoy usando otra técnica que la que comúnmente se usa, separo más mi pie de apoyo y le pegó por dentro, son cosas que van sumando y en mi caso que soy chaparrito, que necesito utilizar todo mi cuerpo".

Esta técnica que le ha ayudado, la aprendió de su coach Michael (Mike) Hollis, que jugó con los Jaguares de Jacksonville durante 9 años en la NFL, "he aprendido a quitarme ese ego de que yo puedo patear de determinada forma, a escuchar a gente que tiene más experiencia que uno y me ha servido mucho". Pero el patear un ovoide sin el casco ni la equipación, es completamente distinto en el emparrillado, pero con el paso del tiempo se va acostumbrando.

"En mi caso, yo utilizo hombreras de niño y no me pongo otra protección, pateó con tacos de futbol soccer, algo que ahora ya casi todos lo usan, así como casco un poco más chico, trato de evitar que me peguen, pero sí varía al principio, fue un poco robótico, pero te vas acostumbrando".

Su equipo son los Raiders ahora de Las Vegas, a los que espera ver en vivo próximamente en compañía de su compadre Jorge Cantú, pelotero de los Diablos Rojos del México del beisbol profesional en el país.

Con los Malosos jugó Bo Jackson, quien además de practicar futbol americano, también se dio el lujo de jugar en las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City, así como los ahora Angelinos. De ahí su admiración al norteamericano y a la idea, de practicar de manera simultánea, dos disciplinas deportivas profesionales de manera simultánea.

En la Liga MX le va al Necaxa, a pesar que ya juega en Aguascalientes "le voy desde niño, ya que mi papá me llevaba al estadio y un día pude bajar con el 'Cuchillo' Herrera a la cancha, me tocó en los 90's esa época dorada, cuando jugaba Alex Aguinaga, Luis Hernández, "Ratón" Zárate, Nicolás Navarro, entre otros".

Cuando perdió la final en el Invierno 96 con los Guerreros, se puso triste y es fecha, que todavía le reclama a Jared Borgetti, que el gol del título lo hizo en fuera de lugar: "me puse muy triste, tenía como 15 años, fue un gran partido y enfrentamiento en el antiguo estadio de Santos Laguna, me dolió bastante".

El Abogado Pateador también está emocionado, de que sus Dodgers de Los Ángeles en la gran carpa, estén a un paso de disputar de nueva cuenta la Serie Mundial, aunque primero deberá pasar por encima de los Bravos de Atlanta..

40 AÑOS de edad tiene Jorge León, quien jugarán en la naciente Liga de Balompié Mexicano.