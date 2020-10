Regalan comida a personas necesitadas de Torreón

Un grupo de laguneros que ha debutado como "youtubers" desde julio pasado, se dieron a la tarea de regalar comida en Torreón a personas de escasos recursos.

En el canal de YouTube, BROTHER'S Vlogs, que cuenta con 73 suscriptores, recién subieron un video en el que explican que desean ayudar a paisanos que estuvieran sedientos y hambrientos.

"Vamos a regalar comida a la gente que está en los semáforos, de allá del Centro", dijo uno de los BROTHER'S Vlogs (formado por tres niños y un adulto).

"No nos va muy bien, pero tampoco nos va mal. Gracias a Dios no tenemos de qué quejarnos, esto lo hacemos para que mucha gente se sume a lo que estamos haciendo. Si tienes cinco pesos y solo ocupas dos, regala los otros tres, no pasa nada, Dios te va a gratificar".

Los cuatro laguneros acudieron a un centro comercial. Compraron botellas de agua, refrescos y burritos.

Los chicos regalaron las bebidas y alimentos a pepenadores, indigentes y franeleros en diversos puntos del centro de Torreón.