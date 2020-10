Piden indemnización para viuda de joven

A la familia del joven muerto de un balazo a manos de la Policía Municipal, el 18 de julio por la colonia La Moderna, les hicieron justicia a medias, pues el Municipio no ha indemnizado a la viuda, quien se quedó con tres hijos pequeños ni ha cubierto los gastos del padre del hoy occiso, que resultó lesionado en los mismo hechos.

Ricardo Albino, hermano de Julio César Albino -padre del muchacho asesinado-, denunció de manera pública que ni la Dirección de Seguridad Pública Seguridad Pública, ni la Presidencia Municipal, les han dado una respuesta satisfactoria sobre lo que consideran de justicia para la familia.

"Aunque ya se detuvo a uno de los policías que participó en este incidente y sabemos que se encuentra en prisión preventiva en el Cereso, no se ha terminado el acto de justicia que exigimos", manifestó Ricarco.

Aseguró que no se les ha pagado ninguna indemnización por la muerte de su sobrino, ni tampoco por los gastos médicos generado por las lesiones graves que sufrió Julio César y es probable que ya no pueda trabajar. Dice que no están satisfechos con el ofrecimiento que les han hecho.

Explicó que su hermano ha entrado al quirófano en tres ocasiones, tanto en el Hospital General como en la Clínica del IMSS, incluso en una de las operaciones, le segmentaron el intestino, además del daño irreversible que sufrió en los tendones de la mano derecha.

Dijo que incluso una de las balas que hirió a Julio César, está alojada en la espalda baja y existe un alto riesgo de muerte si el personal médico intenta removérsela para extraerla.

Expuso que a través de su representante legal, el Ayuntamiento ha ofrecido 350 mil pesos, en la indemnización de su sobrino y dos becas escolares para sus hijos, aunque aún no han llegado a un acuerdo definitivo, además de otros 300 mil pesos, para el padre del hoy occiso, pero indicaron que han gastado mucho dinero e incluso tuvieron que recurrir a un préstamo. Julio César sigue convaleciente en su domicilio particular, luego de varios internamientos en los hospitales.

"Exigimos lo justo y estamos en el entendido que no nos aprovechamos de la situación, pero nadie nos va a regresar la vida de mi sobrino, nadie nos pagará el alto costo del servicio médico que ha generado mi hermano", señaló.