Thalía imita a Britney Spears en Oops!... I did it again

Thalía suele sorprender a sus seguidores con videos e imágenes en los que hace imitaciones de personajes o famosos, y esta vez la cantante mexicana lo ha querido hacer rindiendo un homenaje a Britney Spears.

La intérprete de Arrasando compartió en su cuenta de TikTok un video en el que baila el popular sencillo Oops!... I did it again de la llamada “Princesa del pop” luciendo un traje similar al que usó la estrella estadounidense en el video oficial de la canción.

En el material audiovisual, Thalía replica uno de los icónicos pasos que Spears baila, mientras luce un traje de látex rojo con cintas en la parte superior de su pecho.

Tras compartir su imitación con sus seguidores, las reacciones por parte de éstos no se hicieron esperar, pues algunos calificaron la conducta de Thalía de infantil.