Preocupa a PRI Gómez Palacio desaparición de fideicomisos federales

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) considera que con la desaparición de los fideicomisos enfocados en el desarrollo de proyectos científicos, deportivos, culturales, de desarrollo ambiental y contra el cambio climático y de apoyo a Seguridad Pública se busca centralizar el poder económico y político en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que el PRI se opondrá férreamente.

El presidente del Comité Municipal del PRI en Gómez Palacio, Juan Moreno Espinoza, señaló que el gobierno federal busca establecer un control sobre el trabajo de los científicos mexicanos, sobre los artistas, los deportistas, sobre los municipios y los temas de su práctica y sus necesidades.

El dirigente priista consideró muy riesgosa esta iniciativa porque sin los fideicomisos, se pierde toda capacidad de respuesta en estados y municipios para temas como la seguridad, la atención de desastres, así como en los ciudadanos que participan en actividades culturales, deportivas y de investigación, que perderán la capacidad de controlar la agenda de investigación.

"No es posible que un programa como el Fortaseg, que es el fondo para fortalecer la Seguridad Pública en los estados y municipios, desaparezca y se deje en esta disyuntiva, sin poder adquirir patrullas, equipamiento y capacitación para los elementos de las corporaciones policiacas", dijo Moreno.

Las agendas de trabajo de los deportistas, creadores, las investigaciones y los programas como el de Seguridad pública a través del Fortaseg, no podrán funcionar, insistió, porque tendrán que esperar a que el gobierno federal, que quiere tener el control absoluto de todo, cumpla con la entrega de estímulos, becas y programas de trabajo.

Otro problema, mencionó, es que no se cumplen criterios de un calendario como se organiza el gobierno, por lo que se atrasarán miles de actividades, si es que se siguen realizando porque no habrá recursos, todo se está desviando hacia el Tren Maya, la Refinería o el Aeropuerto "proyectos que son capricho del presidente", dijo, y refirió que no era necesaria la desaparición de los fideicomisos, con el argumento de que había corrupción, pues todos son auditables y las reglas de operación son claras, "pero el gobierno de López Obrador lo que quiere es concentrar recursos y poder para manipular las necesidades de la población y dar salida a sus programas clientelares, así como a los proyectos capricho del mandatario", indicó el líder priista.