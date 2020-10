Con protesta exhiben presunta 'desbandada' del PAN en Coahuila

Un grupo de presuntos exmilitantes del Partido Acción Nacional (PAN) encaró y lanzó reclamos al titular del comité estatal del partido, Jesús de León, esto al finalizar una rueda de prensa que estaban realizando en la zona centro de Torreón.

Con documentos en mano, afirmaron haber renunciado al partido en los últimos días, de tal forma que se ha consumado una “desbandada” debido a la falta de procesos democráticos internos.

Fue poco después de las once de la mañana de este viernes que De León Tello ofreció una atención a medios de comunicación locales en un café de la avenida Matamoros y calle Ramón Corona, previamente habían convocado el evento en las instalaciones del comité municipal y cambiaron de última hora argumentando “situaciones de logística”.

Mientras De León hablaba ante la prensa del próximo proceso electoral del 18 de octubre en Coahuila y se disponía a terminar su entrevista, un grupo de aproximadamente 20 personas ingresó al café portando cartulinas y lanzando reclamos hacia Acción Nacional y su dirigencia nacional, acusaron a Jesús de León y otros dirigentes, como Guillermo Anaya, de tener “secuestrado el partido”, de no permitir la salida de nuevos liderazgos y de bloquear los procesos democráticos a su conveniencia en los últimos años.

“Hemos sido ignorados y para una muestra vemos a los mismos cuadros, quieren una reelección y no lo vamos a permitir así, aquí están las renuncias amigos de los medios, si las quieren ver aquí están, somos militantes y representamos a un número importante de la militancia… No podemos seguir así, ellos tienen el partido secuestrado desde hace años, los mismos de siempre y no se vale, ya fue suficiente”, afirmó Carlos Alba, quien se identificó como miembro del PAN Coahuila y posteriormente mostró un documento de renuncia, pero sin los sellos del partido de haber sido recibida.

Afirmaron los manifestantes integrar un movimiento de “desbandada” de aproximadamente 500 militantes en todo el estado de Coahuila, de los cuales unos 150 pertenece solamente a la ciudad de Torreón.

Al verse rodeados por los quejosos, Jesús de León y otros integrantes de PAN estatal, optaron por salir del café sin intercambiar diálogo alguno con los presentes, además el sitio se encontraba prácticamente abarrotado y se contaba con riesgos de contagio del COVID-19.

Previamente el propio Jesús de León había desestimado las versiones de una salida masiva de militantes de su partido, afirmó que las bajas en todo Coahuila por renuncia o expulsión rondan los 20 casos y se dieron desde antes de comenzar las campañas electorales.