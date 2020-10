Actores detrás de los fantásticos monstruos de Guillermo del Toro

Desde corta edad, Guillermo del Toro demostró su amor por lo macabro, pues solía decorar su casa de Guadalajara con artículos terroríficos, más tarde estudió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos y trasladó ese gusto a sus trabajos en la pantalla chica y grande.

Prueba de ello, son los fantásticos monstruos que ha creado para el cine, algo por lo que el cineasta mexicano que hoy festeja sus 56 años de edad, se ha hecho internacionalmente famoso.

Con motivo al aniversario de su natalicio, aquí te revelamos los rostros de algunos de los actores que le han dado vida a sus más emblemáticos monstruos.

Doug Jones

Este actor estadounidense ha interpretado no uno, sino varios de los personajes más importantes del director, pues ha dado vida a “Abe Sapien” en las películas de Hellboy, también al “Fauno” en la producción de El laberinto del fauno, al igual que encarnó al “Hombre Anfibio” en The Shape of Water y apareció como fantasma en La Cumbre Escarlata.

Sin duda, Jones es uno de los invitados recurrentes en cada cinta de Del Toro.

Ron Perlman

Además de dar vida a "Hellboy", Perlman también hizo su aparición en la primera película de Guillermo Del Toro.

Junio Valverde / “Santi” (El Espinazo del Diablo)

En esta historia situada en la Guerra Civil española, “Santi” es un fantasma que estaba huérfano antes de morir en manos de su asesino.

John Alexander “Duende Bethmoora” (Hellboy II: El ejército dorado)

Alexander también dio vida a “Johann Krauss” en la misma cinta.

Jan Révai y Jamie Wilson “Reaper” (Brade 2)

Varios actores se metieron en la piel de los “Reapers”, entre ellos Révai y Wilson, quienes lucen distintos sin maquillaje.

Luke Goss “Príncipe Nuada” (Hellboy II: El ejército dorado)

El príncipe que detesta a la humanidad y busca acabar con ella es uno de los enemigos de “Hellboy'' en el cine.

Anna Walton “Princesa Nuala” (Hellboy II: El ejército dorado)

Se convirtió en el interés amoroso de “Abe Sapien” y en una aliada de “Hellboy”.

Robin Atkin Downes “The Master” (The Strain)

Robin se metió en la piel de un vampiro que busca extender su reino de oscuridad en la Tierra.

Brian Steele “Cathedral Head” (Hellboy II: El ejército dorado)

En la misma cinta, Brian interpretó a los personajes “Wink”, “Cronie”, “Fragglewump” y a un troll secundario.

Tom Hiddleston “Thomas Sharpe” (La cumbre Escarlata)

Tom se convirtió en un siniestro fantasma con la ayuda de los efectos digitales.