1985: Fallece Orson Welles, reconocido actor, director, guionista y productor de cine estadounidense

El actor, director, guionista y productor de cine estadounidense Orson Welles, considerado uno de los grandes genios en el Séptimo Arte, gracias a trabajos como Ciudadano Kane, así como la emisión radiofónica La guerra de los mundos, es recordado a 35 años de su fallecimiento, que se cumplen este sábado.

Orson Welles nació el 6 de mayo de 1915 en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos. Fue el segundo hijo de Beatrice Ives, una pianista y sufragista que había cumplido una condena por sus opiniones políticas fuertemente radicales, y de Richard Welles, propietario de una cadena de fábricas de camionetas e inventor aficionado proveniente de una familia rica de Virginia.

Desde su nacimiento, Welles recibió una educación poco convencional por parte de sus eclécticos y adinerados padres, pues lo trataron como el prodigio de la familia y dirigieron su precoz talento hacia las diferentes formas de arte, como la pintura y la música.

Su primera aparición en el escenario fue a los tres años en una representación de la obra Sansón y Dalila, en la Ópera de Chicago. En 1919 sus padres se separaron y Orson se fue a vivir con su madre en Chicago, donde comenzó a ser instruido en los círculos artísticos e intelectuales.

Cuando tenía nueve años de edad, el 10 de mayo de 1924, Beatrice Welles murió repentinamente de ictericia a la edad de 43 años. Tras la pérdida de su madre, Welles se fue a vivir con su padre y abandonó para siempre su carrera musical.

Por esa época, mientras estudiaba la primaria en Madison (Wisconsin), Welles se dedicó a ofrecer presentaciones escolares, y dirigió y protagonizó su primera representación teatral: El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde.

Al poco tiempo ingresó a la Todd School de Illinois, dirigida por el profesor Roger Hill, que en numerosas ocasiones Welles citó como su mentor y la persona que le suministró las ideas artísticas y literarias en las que fundamentó toda su obra futura.

En 1931, a los 16 años, comenzó a trabajar en el teatro en Dublín, Irlanda, aunque pronto se trasladó a Nueva York, donde debutó al año siguiente en Broadway, con la obra Romeo y Julieta.

Fundó posteriormente la compañía de teatro Mercury Theatre, con la que obtuvo gran éxito. Así fue que en 1938, junto con varios colegas de su compañía, representó por radio, en la cadena CBS, una adaptación de la obra de H. G. Wells, La guerra de los mundos, provocando un realismo inusitado, pues la gente que escuchaba el programa pensó que era una verdadera invasión de extraterrestres.

Este episodio le dio fama mundial, lo que llevó a la RKO Pictures a contratarlo en 1939 con plena libertad para escribir, producir y dirigir dos películas.

Posteriormente, convenció al guionista Herman J. Mankiewicz para escribir una historia basada en la vida de William Randolph Hearst, magnate de la prensa, propietario de dos importantes periódicos.

Tras unos retoques que él mismo realizó en el guión, Welles dirigió la película bajo el título del Ciudadano Kane, considerada la mejor película estadounidense de la historia por el AFI.

Hearst intentó prohibir la proyección, pero se estrenó en 1941 con gran éxito de crítica, aunque no de taquilla, debido a las trabas que tuvo en la distribución, promovidas por Hearst.

Hasta ese momento la experiencia de Welles como realizador cinematrográfico era casi nula, por lo que comenzó a interiorizarse de la técnica y del lenguaje del cine, contribuyendo además con un estilo visual propio, inédito para la época, como el uso del "documental" dentro de la propia historia.

Para el guión de su segunda película, The Magnificent Ambersons de 1942, Welles se basó en la novela homónima de Booth Tarkington, para reflejar la vida de una familia estadounidense a principios del siglo XX.

Con la película El extraño (1946), Welles demostró que también sabía ser un eficaz artesano, a pesar de que su implicación personal fue mínima.

Le siguieron filmes como La dama de Shanghai al año siguiente y Mr. Arkadin (1954), donde se valió de un argumento que parecía querer aprovechar muchas de las premisas del Ciudadano Kane, así como de un reparto poco adecuado a excepción del propio Welles en su papel protagonista. En 1958 llegó su segunda obra maestra, Touch of Evil.

Además de estas película también ofreció una personalísima y muy intensa visión del mundo de Shakespeare en tres películas, Macbeth en 1948, Otelo, El moro de Venecia ambas en 1952 y Campanadas a medianoche en 1966, esta última inspirada en diversas obras del dramaturgo inglés, es un monumento de inventiva visual y maestría interpretativa, como en muchos de sus trabajos.

Orson Welles murió a los 70 años el 10 de octubre de 1985 en California, Estados Unidos.

En 2009, después de más de 30 años de haberse realizado y luego de resolverse los problemas de autoría, salió a la luz la película The other side of the wind. En ésta, Welles dirigió a su colega y amigo John Huston, quien hace el papel de un cineasta en claro declive llamado "Jake Hannaford".

En 2012 se estrenó Orson West la nueva película de Fran Ruvira, quien basó el guión en la leyenda de que Welles se encontraba en Carxe, España, rodando un western, aunque éste jamás se realizó.