Se persigue a todo el que disiente: Margarita Zavala sobre México Libre

La excandidata presidencial independiente Margarita Zavala pide a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hacer justicia y otorgarle el registro como partido político a México Libre, para que sean los ciudadanos con su voto quienes los pongan en el lugar que los quieran poner.

Afirma que hubo una injusticia de los consejeros del INE, no con ella ni con Felipe Calderón (su esposo), sino con los 250 mil mexicanos que forman esta organización a la que se le negó el registro electoral.

A unas horas de que el Tribunal Electoral resuelva la impugnación que presentaron contra la negativa de otorgarle registro, la también presidenta de la asociación México Libre pidió a los magistrados hacer un acto heroico, por lo que significaría enfrentarse al poder y ajustarse al derecho, a la justicia y actuar comprometidos con la patria.

Calificó que la resolución de los magistrados, de algún modo, es hasta sencilla, porque es un asunto de respeto al derecho ciudadano y confió en la actuación del Tribunal Electoral, al que llamó "el último resorte de la democracia del país".

¿Qué calificación le pondría a los consejeros del INE por negarles el registro?

— Sin duda alguna se equivocaron. A mí me apena mucho, porque sí genera desconfianza. Yo seguiré respetando al INE, el respeto a las instituciones siempre tiene que ser el camino para que nosotros resolvamos nuestras controversias, para que se corrijan nuestros errores.

Afortunadamente el Tribunal Electoral precisamente está para estos casos, en los que el INE, si se equivoca, que fue el caso, cometió una injusticia, pues el Tribunal Electoral restituya los derechos, no a mí, no a Felipe Calderón, no; a más de un cuarto de millón de mexicanos.

¿El Tribunal debe darles la razón y darles el registro?

— Así es, la reconocería porque tenemos la razón, lo hemos demostrado, nos asiste el derecho.

¿Hubo presión de parte de AMLO y del gobierno federal para que no les dieran el registro en el INE?

— Pues si alguna duda tuve… al día siguiente apareció un video en donde el Presidente de la República, de una manera muy impropia para un jefe de Estado, y lo lamento que sea el de mi país, se burle de una resolución así, le cauce gracia y le dé gusto, pues si había alguna duda, ahí lo dijo.

Porque además también amenazó de algún modo al Tribunal Electora y hoy [ayer] en la mañana me informaron, mientras daba clase de Derecho que él daba una especie de línea a través de las mentiras y refiriéndose a México Libre.

¿Percibe una persecución de parte de AMLO y de Morena para ustedes?

— Desde el poder se está persiguiendo, y no sólo a mí, sino a todo aquel que disiente, lo que yo estoy sintiendo lo sienten gobernadores, intelectuales, más de un cuarto de millón de mexicanos, y eso sí debe parar, porque es contrario a derecho, a la democracia y al bien común.

¿Llamaría a los magistrados a que actúen con valentía?

— Todos estamos obligados a decidir con lo que nos dicta la conciencia y con la exigencia de la justicia, con la búsqueda de la verdad, y en ese sentido estoy muy segura de que tenemos la razón, de que nos asiste el derecho, que claramente en esta resolución se están violando principios constitucionales y legales, de reservas de ley, de confianza legítima, de validez de los actos administrativos.

Esto fue durante un proceso muy largo, totalmente auditable, donde hubo reconocimiento de todos nuestros actos y que culminó con un proyecto a favor por unanimidad y que sólo al día siguiente, en menos de 24 horas cambiaron los criterios; eso viola todos los principios del Derecho y del debido proceso y, bueno, todas las garantías procesales están violentadas ahí.

Realmente es actuar conforme a derecho y sé muy bien que hay una parte de litigios, y que los magistrados están acostumbrados a ello y estoy segura de que harán justicia para México Libre, que es hacer justicia para más de 250 mil mexicanas y mexicanos que sólo quieren participar en la vida política.

Ya en las elecciones nos pondrán los ciudadanos en el lugar en el que nos quieran poner y las circunstancias en que estén para esas alturas.