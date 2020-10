Lakers por la corona, el Calor quiere seguir vivo

Los planes para la ceremonia de entrega del trofeo se están definiendo. Las cajas con distintas pertenencias que ya no se requerirán en la "burbuja" se están enviando fuera de ésta, ante la inminente conclusión de la campaña.

Las habitaciones de hotel dejarán pronto de albergar a los astros del baloncesto, y serán ocupadas en algún momento por huéspedes cuya intención será visitar el parque de diversiones de Disney. Y para LeBron James y los Lakers de Los Ángeles el escenario parece listo.

LARGA TEMPORADA

La final de la NBA -en la temporada más larga en la historia de la liga, debido a la pandemia y al parón de cuatro meses y medio- podría concluir este viernes. James y los Lakers llegan al quinto partido con una ventaja de 3-1 en la serie frente al Calor de Miami.

El Calor simplemente está buscando la forma de alargar el enfrentamiento hasta un sexto duelo que podría disputarse el domingo, mientras que James quiere ya su cuarto anillo, además del respeto de los fanáticos de Los Ángeles. "Lo que he aprendido siendo un Laker, es que a los seguidores fieles del equipo no les importa lo que has hecho antes", dijo James. "No les importa tu currículum antes de convertirte en un Laker. Lo tienes que lograr como Laker".

James tiene una foja de 3-0 en oportunidades de finiquitar una serie final y la mayoría de las veces que un equipo tiene ventaja de 3-1 conquista el cetro. La excepción fue en el 2016 cuando James lideró a Cleveland a dar la vuelta.