Objetivo: la liguilla

l plantel de los Guerreros del Santos Laguna continúa en intensa preparación rumbo al compromiso que les espera el próximo domingo, recibiendo a los Xolos de Tijuana en partido que había quedado pendiente.

Los futbolistas Albiverdes trabajaron ayer por la tarde en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde definen la estrategia a utilizar ante unos fronterizos que cuentan con Jonathan Orozco, el excapitán de los Guerreros, que puede aportar datos importantes a su equipo para tratar de neutralizar al conjunto lagunero. Santos volverá a entrenar hoy en las canchas alternas del TSM, donde se espera que quede listo el once inicial que utilizarán ante Xolos, ajustándose a las ausencias de futbolistas que atendieron convocatorias de sus selecciones nacionales.

El director técnico Guillermo Almada, atendió a los representantes de los medios de comunicación en una conferencia vía remota, para compartir sus puntos de vista respecto a la actualidad del equipo, que aspira a tener un buen cierre de torneo y calificarse a la liguilla. "Con todas las problemáticas que hemos tenido por la pandemia y la situación económica que nos ha tocado vivir, a nosotros nos ha costado bastante. Por las limitaciones que hemos tenido, nuestro objetivo es entrar a liguilla. Hay equipos que están muy despegados en la nómina, nosotros estamos tratando de pelear con otras armas. Nuestro objetivo grande es entrar a la clasificación a la liguilla y después tener las aspiraciones que todos tenemos", explicó, dejando en segundo término la posibilidad de alcanzar uno de los primeros cuatro lugares, que calificarán de manera directa, según el nuevo formato de competencia.

"Obviamente que si recuperamos a los lesionados, nuestro potencial va a crecer. Son jugadores o ausencias muy importantes para nosotros, conjuntamente con jugadores que no tenemos. Seguramente si tenemos a todo el plantel, seremos mucho más competitivos porque el plantel se va nutrir de otras características que no tenemos ahorita, hoy carecemos de la potencia física que es muy importante en el futbol mexicano. Estamos en buen momento. En la medida en la que nos fortalezcamos con los otros compañeros, nos vamos a fortalecer como grupo, por más que hemos mantenido alguna regularidad de rendimiento, nos ha faltado la efectividad. Nuestra META a groso modo es entrar en liguilla, seguramente seremos complicados para cualquiera. Somos peligrosos", advirtió.

Cuestionado sobre la posibilidad de recuperar al importante Brian Lozano para la recta final del certamen y para la liguilla, Almada comentó: "Brian no nos deja de sorprender todos los días. Antes de apoyar la pierna, ya estaba trabajando en el gimnasio. No nos queremos apresurar, ustedes saben la importancia que él tiene para nosotros. Queremos ir dando pasos cortitos pero seguros. Siempre somos optimistas con él, sobre todo por su predisposición. Todavía no ha entrado a la cancha, tenemos que respetar los procesos naturales del tipo de lesión que él sufrió. Todo va a la perfección como lo planificamos. Debe seguir marcando una evolución y si estará o no estará, dependerá del proceso evolutivo".

Para mantener la esperanza de clasificarse a la liguilla, los Guerreros deben aprovechar su condición de locales durante la gran mayoría de los partidos que les restan en el calendario, los cuales serán "a matar o morir", de lo que afirma Almada, "sí, somos muy conscientes de eso. Siempre he sido autocrítico. En el análisis permanente, en la autocrítica, es un buen punto de partida para mejorar. Este grupo siempre ha sido muy autocrítico. Tiene los objetivos y las METAS muy claras. No se ha puesto en tela de juicio su disposición y más allá de que nos ha faltado algo en algunos partidos, su disposición ha sido espectacular".

"Seguramente nuestro panorama es un poco más complicado que otras semanas, porque muchos jugadores se fueron a la selección mayor, otros a selecciones juveniles y otros lesionados. Siempre rescato y sobresalgo lo mismo, la disposición de los jugadores, sus ganas de salir adelante. Más allá de estas dificultades, soy muy optimista por lo que vislumbro en las últimas semanas y sobre todo por los entrenamientos a lo largo de las semanas", añadió.

"Lo tenemos muy claro. Todos los rivales se están jugando cosas importantes, nosotros también. Nuestro objetivo inmediato es Tijuana, no queremos pensar más que ellos. Es un equipo que se ha reforzado de manera importante, ha gastado una cantidad importante. No se ha traslucido el desarrollo de los partidos en el marcador. Venimos dándole rodaje, continuidad al trabajo, demostrando cosas importantes. Así que nuestro objetivo y nuestra META está puesta en Tijuana", dijo en relación al próximo rival, que cuenta con Jonathan Orozco, a quien Almada elogió.

"Jonathan le ha dado muchísimo, está en la historia importante del club. Es un jugador que por sobre todas las cosas, creemos y respetamos muchísimo, a él y a su familia, porque también nos ayudó muchísimo a adaptarnos al proceso del club y nos dio un gran rendimiento adentro de la cancha. Está dentro de la historia más grande de Santos, así que dignifica nuestra rivalidad el domingo porque es un gran futbolista, un futbolista de nivel, que seguramente es un futbolista de selección, como fue citado pero por algunas situaciones no se confirmó. Si nosotros queremos hacer respetar nuestra localía y darle esa alegría a la afición, vamos a tener que hacer un gran partido y estar muy enchufados desde el inicio hasta el final".

Respecto a la posibilidad de que Tijuana tenga alguna ventaja sobre Santos, por el hecho de contar con Orozco, el estratega uruguayo mencionó: "son situaciones que son normales dentro del futbol, y yo manifiesto que por más conocimiento que el rival tenga de nosotros o nosotros de ellos, tenemos que saber sortearlas. El rival nos va a poner obstáculos y va a tratar de proponer, por eso buscamos una cantidad de variantes a lo largo de la semana para tratar de optimizar eso. Estoy convencido que, siempre cuando un equipo prevalece sobre el otro, va a tener mayor probabilidad de ganar. Intentamos entrenar varias circunstancias del juego que podrían existir", cumlinó.

3 PARTIDOS jugará Santos en casa, de forma consecutiva, a partir del próximo domingo.